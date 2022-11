El alcalde Daniel Quintero no asistió ni envió representante a la audiencia de conciliación citada para este lunes 21 de noviembre en la Fiscalía, donde demandó por calumnia, el pasado 29 de agosto, al exalcalde Alonso Salazar, quien sí se presentó a la diligencia.

“Me denunció por calumnia, pero no asistió a la cita. Entiendo que eso equivale a desistir de la demanda. De todas maneras no me retractaría de ninguna de las denuncias que he hecho de su saqueo sistemático de recursos públicos”, expresó Salazar tras quedar plantado en la audiencia.