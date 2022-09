En diálogo con EL COLOMBIANO, el alcalde dijo que la “única salida” al conflicto que vive la región es a través de un diálogo. Pero, ¿qué le ha respondido el Gobierno Nacional? La Oficina del Alto Comisionado para la Paz le respondió, también en una carta, que se está gestionando su solicitud para la conformación de una mesa de No fusil y No violencia. Sin embargo, el documento específica que no hay una fecha para dar inicio a tales negociaciones.

Para el alcalde, la respuesta de Presidencia es un aval para allanar el camino de la paz. “Tenemos una vía libre para presentar una estrategia real, eficaz y eficiente para sentarnos con esos grupos al margen de la ley. Nuestra iniciativa está teniendo eco”, comentó el mandatario.