Mauricio Restrepo G.

Gerente de EPM entre enero de 1995 y diciembre de 1998

No solo la pandemia e Hidroituango tienen en aprietos las finanzas del Grupo EPM. Me refiero a los no muy satisfactorios resultados financieros del primer trimestre, que mostraron un decrecimiento nunca antes visto en la entidad. Al menos no se recuerda un balance financiero tan negativo de EPM en 65...

opinión

“No es el momento para esta discusión”

Mauricio Restrepo G.

Gerente de EPM entre enero de 1995 y diciembre de 1998

No solo la pandemia e Hidroituango tienen en aprietos las finanzas del Grupo EPM. Me refiero a los no muy satisfactorios resultados financieros del primer trimestre, que mostraron un decrecimiento nunca antes visto en la entidad. Al menos no se recuerda un balance financiero tan negativo de EPM en 65 años de existencia. Los efectos de la deuda en dólares de la empresa impactaron negativamente sus utilidades, a lo que se suman los mayores gastos por intereses. Por estas y muchas otras razones, es urgente que la entidad evite el desgaste de iniciar debates que no estén enfocados en darle soluciones efectivas al desastre económico y social que está provocando la presente crisis. Vivimos momentos excepcionales para la ciudad y el departamento, razón por la que le pido al Concejo aplazar la discusión de aquellos temas que no tengan que ver con la actual coyuntura. No es el momento de modificar los estatutos de EPM. Es urgente, que los excedentes de la llamada joya de la corona de Medellín cumplan hoy más que nunca con su propositivo, y no se desvíen del objeto social previsto en sus estatutos. Corremos el riesgo de conducir a la empresa al extravío de la esencia de su quehacer. Ante la crisis de desempleo y pobreza que viviremos, los recursos se deben reorientar a ese creciente y preocupante segmento de desconectados por las altas tarifas de energía y acueducto. La ciudadanía debe exigir hoy más que nunca que se mantenga la senda que ha hecho grande a la entidad, no solo mediante un ejercicio empresarial transparente y riguroso, sino también desde unas tarifas pagables y socialmente responsables. A EPM aún le falta saldar una deuda histórica con el resto de Antioquia y en eso debe enfocarse. Son momentos aciagos pero cuando todo esto pase, bienvenidos al futuro. Hay que cuidar a EPM, siempre estaremos contigo.