Cuidado: en Medellín han pillado 151 proyectos de vivienda irregulares

Las zonas con mayor número de situaciones irregulares son Laureles, El Poblado y Belén, donde se concentra una alta oferta de nuevas construcciones residenciales.

Carlos Trujillo, subsecretario de Control Urbanístico, explicó que los enajenadores deben cumplir unos requisitos de ley y deben estar inscritos ante la Administración Distrital.

“Este año hemos detectado 151 enajenadores o proyectos que no cumplen con esos requisitos legales para poder ofertarlos. Nuestro compromiso no es solo sancionar o vigilar, sino también proteger a las familias para que no sean víctimas de estafas inmobiliarias”, afirmó.