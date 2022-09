Todo porque los procesos de contratación no han avanzado de acuerdo con las necesidades de la obra. Si bien se le adjudicó el contrato de los trabajos al Consorcio Quebradas Marbial 111 desde junio, el de interventoría tuvo inconvenientes que apenas fueron resueltos el pasado viernes. Esta quedó a cargo del consorcio bogotano Hidraúlicas.

Los arreglos del daño de la quebrada La Cantera, que afectó el viaducto del metro entre Caribe y Tricentenario el pasado 16 de junio, están a medio hacer . El Metro de Medellín ejecutó los trabajos en sus predios para permitir la circulación de los trenes, pero estos lo deben hacer a media marcha en este punto porque la Alcaldía de Medellín no ha hecho su parte en las zonas aledañas al sistema.

Aún no hay una fecha concreta para iniciar las obras porque primero se debe hacer el manejo del agua que pasa por la canalización para establecer qué tan graves son los daños en la losa de fondo y saber si es necesario hacer intervenciones sobre el río.

“Lo más probable es que se requieran hacer manejos de agua en el río Medellín, pero primero es hacer el manejo de aguas en la quebrada La Cantera y saber cuál es la problemática ahí”, dijeron desde la Alcaldía de Medellín.

En caso tal de requerirse nuevas obras sobre la desembocadura, será necesario hacer otro contrato, además de solicitar los permisos con el Área Metropolitana como autoridad ambiental del río.

Señalaron que las losas superiores y laterales de la canalización no presentaron daños, por lo cual no es necesario hacer intervenciones, así como en el punto que pasa bajo la avenida Regional, donde no se tiene registro de afectaciones que comprometan el tramo de 50 metros que corresponde a este corredor vial. “El riesgo, puntualmente, está hacia el río”, señalaron desde este despacho.

El metro, afectado

Mientras la Alcaldía de Medellín cumple con su parte en las obras de la quebrada La Cantera, el metro debe mermar su velocidad al pasar por este sector para evitar que se presenten nuevos daños.

Diego Giraldo, gerente de Operaciones y Mantenimiento del Metro de Medellín, señaló que mientras no estén todas las obras listas, se pueden presentar oquedades en las zonas aledañas, comprometiendo la estabilidad de los terrenos por donde pasa el viaducto del metro.