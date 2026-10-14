Alerta ambiental en Guarne: detectan vertimientos sin tratar que llegarían a una quebrada del municipio

Una inspección ambiental encendió las alertas en la zona rural de Guarne, Oriente antioqueño, por el riesgo que representarían los vertimientos de una empresa agroindustrial para las fuentes hídricas del municipio.

La revisión, adelantada por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), permitió identificar descargas de efluentes industriales sin tratar que llegaban al sistema de aguas lluvias del predio y, posteriormente, al drenaje de una vía conectada con la quebrada La Mosca.

El caso involucra a un establecimiento dedicado a actividades relacionadas con la transformación del aguacate, entre ellas la extracción de aceite.

Lea más: “Esta vez fue una quebrada la que me desplazó por segunda vez”: desalojada de Manrique por emergencia invernal

La inspección se realizó después de que habitantes del sector presentaran quejas por situaciones que podrían afectar las condiciones ambientales de la zona.

A los vertimientos se suma otra situación advertida por la autoridad ambiental, y es la acumulación de residuos orgánicos al aire libre, una práctica que puede favorecer la producción de lixiviados —líquidos que se generan cuando el agua atraviesa materiales residuales y arrastra sustancias contaminantes—, malos olores y la proliferación de insectos y otros vectores.