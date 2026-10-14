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Alerta ambiental en Guarne: detectan vertimientos sin tratar que llegarían a una quebrada del municipio

Una inspección de Cornare a una planta agroindustrial dedicada al procesamiento de aguacate, en la vereda El Salado, identificó descargas de aguas residuales industriales hacia el sistema de drenaje vial y la quebrada La Mosca.

  • Imagen de referencia de la iglesia del municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño. FOTO EL COLOMBIANO.
    Imagen de referencia de la iglesia del municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño. FOTO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 5 horas
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Una inspección ambiental encendió las alertas en la zona rural de Guarne, Oriente antioqueño, por el riesgo que representarían los vertimientos de una empresa agroindustrial para las fuentes hídricas del municipio.

La revisión, adelantada por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), permitió identificar descargas de efluentes industriales sin tratar que llegaban al sistema de aguas lluvias del predio y, posteriormente, al drenaje de una vía conectada con la quebrada La Mosca.

El caso involucra a un establecimiento dedicado a actividades relacionadas con la transformación del aguacate, entre ellas la extracción de aceite.

Lea más: “Esta vez fue una quebrada la que me desplazó por segunda vez”: desalojada de Manrique por emergencia invernal

La inspección se realizó después de que habitantes del sector presentaran quejas por situaciones que podrían afectar las condiciones ambientales de la zona.

A los vertimientos se suma otra situación advertida por la autoridad ambiental, y es la acumulación de residuos orgánicos al aire libre, una práctica que puede favorecer la producción de lixiviados —líquidos que se generan cuando el agua atraviesa materiales residuales y arrastra sustancias contaminantes—, malos olores y la proliferación de insectos y otros vectores.

¿Qué encontró Cornare en la planta de procesamiento de aguacate?

De acuerdo con los resultados de la visita ambiental, uno de los principales problemas identificados fue la existencia de descargas de aguas residuales industriales hacia la red destinada a las aguas lluvias. Desde allí, los efluentes seguían el sistema de drenaje vial hasta conectarse con la quebrada La Mosca.

Este hallazgo resulta relevante porque las redes de aguas lluvias no deben convertirse en una vía para evacuar vertimientos industriales que requieren manejo y tratamiento adecuados.

Durante la revisión también se constató que el establecimiento contaba con infraestructura para realizar procesos de tratamiento primario y secundario. Sin embargo, no se presentó la caracterización fisicoquímica necesaria para acreditar las condiciones del agua descargada.

A estos aspectos se sumaron dudas sobre la disposición final de los lodos producidos durante el tratamiento de las aguas residuales, así como sobre el manejo de líquidos acumulados en procesos industriales que emplean sustancias floculantes.

La ausencia de los soportes requeridos y las condiciones encontradas llevaron a Cornare a establecer medidas correctivas para evitar que las descargas continúen llegando al sistema de aguas lluvias y a la quebrada.

A la par, la Alcaldía de Guarne adelanta las verificaciones relacionadas con los trámites sanitarios, administrativos y de uso del suelo del establecimiento.

Entérese: Emergencia por lluvias: así van los trabajos de EPM para devolver el agua en el occidente de Medellín

En este proceso participan dependencias como las secretarías de Productividad y Medio Ambiente, y de Planeación y Desarrollo, además de la Inspección Primera de Policía.

La alcaldía indicó que continuará haciendo seguimiento a las condiciones del predio y al cumplimiento de las medidas exigidas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó en Guarne con los vertimientos de aguas residuales?
Una inspección de Cornare detectó descargas de aguas residuales industriales sin tratar en una planta agroindustrial dedicada al procesamiento de aguacate, ubicada en la vereda El Salado, en Guarne, Oriente antioqueño. Según los hallazgos, los efluentes llegaban al sistema de aguas lluvias y luego al drenaje de una vía conectado con la quebrada La Mosca.
¿Cómo podrían afectar los vertimientos a la quebrada La Mosca?
Las aguas residuales industriales sin tratamiento adecuado pueden transportar aceites, materia orgánica y otras sustancias capaces de deteriorar la calidad del agua. Si estos contaminantes llegan a la quebrada La Mosca, podrían afectar el ecosistema acuático y las condiciones ambientales de la fuente hídrica. No obstante, el alcance concreto de una posible contaminación debe establecerse mediante análisis técnicos.
¿Qué son los lixiviados y por qué representan un riesgo ambiental?
Los lixiviados son líquidos que se generan cuando el agua atraviesa residuos y arrastra sustancias presentes en ellos. Si no se recolectan y manejan adecuadamente, pueden transportar contaminantes al suelo, los sistemas de drenaje y las fuentes de agua. Por eso, Cornare solicitó que los lixiviados generados en la planta sean conducidos a un sistema de tratamiento.
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