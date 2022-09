Por un lado va el cambio climático y todos los fenómenos que desencadena y por el otro cómo se preparan la regiones para enfrentarlo, lo que deja mal parado al país y por supuesto a Antioquia, donde hay 16 municipios que no cuentan con cuerpos de bomberos, y estos organismos son fundamentales en la protección de las comunidades ante las tragedias.

La alerta se dio a nivel nacional, donde en total son 339 los municipios que no tienen estas dependencias, lo que indica que el 30.21 % del territorio está desprotegido frente a las emergencias. En Antioquia, la cifra es menor, de 125 municipios, 16 que no tienen representan el 12.8 % del total. Aunque esto no significa que sea menos grave.

Lo que implica

Para el capitán y jefe de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), Charles Benavides, “siempre será mejor invertir en prevención, y no después una cantidad abrumadora de recursos en atención de emergencias”. En Antioquia, por ejemplo, desde 2020 se han invertido $21.000 millones en atención de emergencias, según el Dagran.