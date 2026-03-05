x

Ambulancia se accidentó en una vía de Antioquia y dejó cuatro lesionados, ¿qué pasó?

Los heridos requirieron ser trasladados a un centro médico asistencial.

  • Así quedó la ambulancia después de impactar un árbol a borde de carretera. FOTO Denuncias Antioquia.
    Así quedó la ambulancia después de impactar un árbol a borde de carretera. FOTO Denuncias Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Durante la mañana de este jueves 5 de marzo ocurrió un grave accidente de tránsito en la Ruta 6206, kilómetro 16+400 de la vía que comunica a Cisneros, Nordeste de Antioquia, con el municipio de Puerto Berrío en el Magdalena Medio.

De acuerdo con el reporte oficial de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, el conductor de una ambulancia que transitaba por allí, más específicamente en el sector Finca Los Molina, perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol que estaba a borde de carretera. Además de él, iban allí otras tres personas.

De inmediato, los organismos de socorro acudieron al lugar del siniestro para atender a los involucrados. Si bien no hubo víctimas fatales, los cuatro resultaron lesionados: el conductor y el paciente que era movilizado en la ambulancia, de manera leve; la enfermera presentó una herida abierta en su miembro inferior derecho, y la acompañante del paciente tuvo una fractura en su miembro superior derecho. Todos fueron trasladados al hospital municipal de Cisneros.

En un video publicado en redes sociales se puede apreciar cómo el vehículo queda en pérdida total después de colisionar con el objeto fijo, mientras algunos, que estaban cerca al lugar de los hechos, tratan de socorrer a los heridos.

Por fortuna, el accidente no involucró a más vehículos o personas que transitaban por la zona.

