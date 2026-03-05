Ambulancia se accidentó en una vía de Antioquia y dejó cuatro lesionados, ¿qué pasó?

Durante la mañana de este jueves 5 de marzo ocurrió un grave accidente de tránsito en la Ruta 6206, kilómetro 16+400 de la vía que comunica a Cisneros, Nordeste de Antioquia, con el municipio de Puerto Berrío en el Magdalena Medio.

De acuerdo con el reporte oficial de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, el conductor de una ambulancia que transitaba por allí, más específicamente en el sector Finca Los Molina, perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol que estaba a borde de carretera. Además de él, iban allí otras tres personas.