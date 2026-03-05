Nivel del mar sería hasta un metro más alto de lo estimado y abre la puerta a nuevos riesgos costeros

Un nuevo estudio científico advierte que el nivel del mar en las costas del mundo podría ser considerablemente más alto de lo que se estimaba hasta ahora, lo que implica que el impacto del aumento de los océanos por el cambio climático podría llegar antes y afectar a más personas de lo previsto. Lea aquí: Así se gestó la Liga de Surf en Antioquia que conectó a Medellín con el mar de Urabá La investigación, publicada este miércoles en la revista científica Nature, señala que en promedio el nivel del mar en las zonas costeras podría ser unos 30 centímetros más alto que lo asumido en muchos estudios, e incluso alcanzar diferencias cercanas a un metro en algunas regiones. El aumento del nivel del mar es uno de los efectos más visibles de la crisis climática provocada por la actividad humana. Millones de personas viven en zonas costeras vulnerables y los científicos estiman que, incluso si se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, el planeta ya está encaminado hacia un incremento global del mar de unos 15 centímetros para 2050.

Si las nuevas estimaciones se confirman, el incremento del nivel del mar podría inundar más territorio costero del calculado y acelerar los riesgos para ciudades e islas vulnerables. FOTO: Colprensa.

Sin embargo, las proyecciones utilizadas hasta ahora podrían estar partiendo de una base imprecisa. De acuerdo con el estudio, muchas estimaciones se basan en modelos que calculan el nivel del mar a partir del campo gravitatorio y la rotación de la Tierra, pero que no siempre incorporan factores que también influyen en el comportamiento del océano. Entre esos elementos se encuentran las mareas, los vientos, las corrientes oceánicas, así como variaciones en la temperatura y la salinidad del agua, variables que pueden modificar de forma significativa el nivel del mar en determinadas zonas costeras. Para el investigador Philip Minderhoud, autor principal del estudio y profesor asociado de la Wageningen University & Research, la forma más fiable de estimar el nivel del mar debería combinar esos modelos con observaciones directas obtenidas mediante satélites capaces de medir con precisión la altura del océano. El equipo analizó 385 estudios revisados por pares publicados durante los últimos 15 años sobre el aumento del nivel del mar y sus riesgos para las costas. Según sus hallazgos, cerca del 90% de esas investigaciones se basaron principalmente en modelos teóricos, sin integrar datos observacionales suficientes. Los autores califican esta práctica como un "punto ciego metodológico", que habría llevado a subestimar tanto el nivel del mar en las zonas costeras como la exposición de las poblaciones a los riesgos asociados. Las diferencias pueden ser particularmente notables en regiones como el sudeste asiático o algunas zonas del Pacífico, donde el nivel del mar podría ser hasta tres pies (unos 90 centímetros) más alto de lo que se había calculado. Si estas estimaciones se confirman, las consecuencias podrían ser significativas. El estudio sugiere que un aumento global del nivel del mar de alrededor de un metro podría inundar un 37% más de territorio costero de lo que se estimaba anteriormente, afectando potencialmente a unos 132 millones de personas en todo el mundo. "En pocas palabras, si el nivel del mar en una ciudad o isla es en realidad más alto de lo que se pensaba, los impactos del aumento del mar llegarán antes de lo proyectado", explicó Minderhoud. Expertos que no participaron en la investigación también consideraron relevantes los hallazgos. El científico Matt Palmer, de la University of Bristol, afirmó que los resultados sugieren que los efectos del aumento del nivel del mar bajo el cambio climático podrían haber sido "subestimados sistemáticamente". Por su parte, el director del Centro de Glaciología de Bristol, Jonathan Bamber, dijo que los resultados le parecieron "realmente sorprendentes", especialmente por las implicaciones que podrían tener para el número de personas expuestas al riesgo de inundaciones costeras.

No obstante, los investigadores aclaran que estas conclusiones no cambian necesariamente las proyecciones sobre cuánto podría subir el nivel del mar en el futuro. Más bien sugieren que el punto de partida actual podría ser más alto de lo que se creía. Por ello, los autores consideran necesario reevaluar las mediciones globales del nivel del mar e incorporar más datos observacionales para comprender mejor los riesgos que enfrentan actualmente —y enfrentarán en las próximas décadas— las comunidades costeras.