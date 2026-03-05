Críticas por película de almirante Padilla financiada por gobierno Petro: “Más de 30 mujeres han denunciado a Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales”

Una fuerte controversia se desató este jueves en redes sociales y distintos sectores políticos tras conocerse detalles de la película sobre el almirante José Prudencio Padilla, cuya producción es financiada por el Gobierno colombiano y actualmente se encuentra en rodaje.
El proyecto cinematográfico, que se filma en escenarios de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá, habría requerido cerca de 16.000 millones de pesos en recursos públicos, según versiones conocidas en medio del debate. La producción busca recrear la vida del héroe naval de la independencia, figura clave en la batalla del Lago de Maracaibo.