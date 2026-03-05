Críticas por película de almirante Padilla financiada por gobierno Petro: “Más de 30 mujeres han denunciado a Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales”

Una fuerte controversia se desató este jueves en redes sociales y distintos sectores políticos tras conocerse detalles de la película sobre el almirante José Prudencio Padilla, cuya producción es financiada por el Gobierno colombiano y actualmente se encuentra en rodaje. El proyecto cinematográfico, que se filma en escenarios de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá, habría requerido cerca de 16.000 millones de pesos en recursos públicos, según versiones conocidas en medio del debate. La producción busca recrear la vida del héroe naval de la independencia, figura clave en la batalla del Lago de Maracaibo.

La polémica creció después de que se confirmara la participación en el elenco del actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador del premio Óscar por su papel como actor de reparto en la película Jerry Maguire (1996). El actor ha enfrentado en los últimos años múltiples denuncias por presuntas agresiones sexuales.

Una de las críticas más visibles provino de la actriz Nórida Rodríguez, quien cuestionó tanto la presencia del actor extranjero como el uso de recursos públicos en la producción. “Más de 30 mujeres han denunciado al actor Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales en los últimos años. El actor se declaró culpable de uno de los acosos en 2022, después de un acuerdo en una demanda civil”, comentó Rodríguez en redes sociales.

La actriz también señaló que, aunque la inversión en cultura puede ser positiva, considera problemático que el papel de un prócer colombiano sea interpretado por un actor extranjero vinculado a controversias judiciales. “Dinero que se destine a la cultura es dinero bien invertido, pero indigna que un prócer del talante de José Prudencio Padilla sea interpretado por un actor extranjero, abusador de mujeres y a quien se le paga con recursos públicos”, expresó. Puede leer: Del chiste de ‘Matador’ al prontuario del poder: los casos de violencia de género y acoso que rodean al Gobierno Petro Las críticas también llegaron desde el Congreso. La senadora Angélica Lozano cuestionó las prioridades del gasto estatal al comparar el costo del proyecto cinematográfico con recursos que, según afirmó, no se han destinado a otros programas. “La ley para la búsqueda inmediata de niños y personas desaparecidas no se ha podido implementar porque el gobierno no destina un millón de dólares para la tecnología, pero gastan cuatro millones de dólares en películas y jugar a actuar”, señaló la congresista.

El debate se intensificó además porque el presidente Gustavo Petro participa como actor en la producción, un hecho que ha sido objeto de comentarios tanto críticos como irónicos en redes sociales. Lea también: ¿Quién fue el almirante José Prudencio Padilla y por qué es polémica en el gobierno Petro? Entre las reacciones públicas se encuentra la de Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, quien escribió en redes sociales: “De presidente DJ a presidente actor”.

Las críticas también han llegado desde ciudadanos y analistas que consideran inoportuno el gasto público en un proyecto cinematográfico en medio de otras necesidades del país. Mientras tanto, la producción de la película sigue en marcha. El proyecto busca narrar la vida de Padilla, considerado uno de los principales líderes navales de la independencia y protagonista de la victoria patriota en el Lago de Maracaibo en 1823. Bloque de preguntas y respuestas