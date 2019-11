Ángela, la última lotera ciega del Parque Berrío

“El protagonista, que no tiene nombre, sale de su oficina en la calle Colombia, se para en el parque a observar el movimiento de la ciudad, y entre todos los detalles, le llama la atención la actividad de los loteros invidentes”, recuerda el escritor Ruiz Gómez, para quien resulta nostálgico que los loteros sin visión, que le dieron identidad al parque, ya no estén allí.

La razón por la cual quedó ciega sí la tiene en la memoria: “Estaba atacada de sarampión, no me cuidé, me tiré a una piscina y esta fue la consecuencia, me quedé cieguita”.

“Por total éramos 24, no diga que menos que me hace enojar”, le dice a Bernardo Alzate, un jubilado de 70 años a quien ella apoda “el Gato” y que se convirtió en su lazarillo para dos misiones, que él mismo las cuenta.

“¿Para dónde más me iba a venir? A uno sin estudio no lo van a poner en una oficina a contestar el teléfono, entonces tocó acá, donde estaban todos los cieguitos”, dice con su cabeza inclinada a un lado, como siempre se le ve.

Pero si hoy no es fácil para las personas con limitaciones físicas –y la ceguera es una de ellas– desenvolverse en un contexto urbano, acceder a empleo, estudio y oportunidades, décadas atrás, cuando no existían políticas de inclusión e igualdad, debió ser peor.

“Recuerdo que había solo seis, y cuando menos pensé no fue quedando ninguno. Solo recuerdo a uno al que le decían ‘el Venado’ y que se murió no hace mucho”, afirma Pulgarín, que no tiene idea de cuántos loteros puede haber hoy en día en el sector.

“La Gatica”, que debe su apodo al profundo amor que siente por estos felinos, dice que habla muy poco con sus colegas loteros, pues a muchos ni siquiera los conoce.

“¿De qué vamos a hablar?... uno acá tiene que cuidarse porque no hay sino ladrones”, afirma esta mujer, que ríe poco, dice frases sarcásticas y no frena su lengua para referirse a la sociedad actual, tan azotada por la criminalidad.

“Bernardo dice que me gustan los muertos porque lo pongo a que me lea el Q’hubo, pero no, cómo me van a gustar, tantos muertos significa que vivimos en un país en guerra y eso no es bueno”.

Sostiene Diego Vergara, otro amigo de Ángela María, que ella es una mujer sola y por eso él decidió, hace ya más de dos años, dedicar un poco de tiempo cada día para acompañarla y ayudarle.

“Yo trabajo en una entidad financiera, la conocía vendiendo la lotería, pero un día la vi en misa, solita, eran como las seis de la tarde y esa vez no vino un muchacho que siempre le ayudaba para coger el bus, entonces yo lo hice”.

Desde entonces, él le lleva almuerzo, le conversa y hasta le ayuda a vender billetes.

“No es verdad que los loteros ciegos reconozcamos los billetes, ya me han metido falsos, usted sabe que hay muchos ladrones, y ¿por qué no me habrían de robar a mí?”, afirma esta mujer lúcida y dulce con aquellos a los que les reconoce la voz.

“¿Que cuántos años quiero vivir?... ninguno, ya quiero irme, y no pregunte tanto que no le voy a dar la entrevista”, responde luego de casi una hora de diálogo en el umbral del edificio La Bolsa, donde tiene su silla y es de las pocas loteras que no usa mesa. Los billetes de la suerte los pone sobre un maletín que guarda, tal vez, todos los secretos de una octogenaria ciega que se nota cansada de luchar en las calles para ganarse la vida y que, sin saberlo, es un patrimonio de la ciudad, uno de los tantos que se extingue como se mueren los árboles, de pie.