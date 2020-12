Tras prueba negativa de covid, Aníbal Gaviria retoma agenda presencial

¿Qué sucederá con el Central Park?

“Estamos evaluando lo que recibimos. Poco me oyen hablando de gobiernos anteriores. Uno siempre recibe cosas buenas y herencias negativas, chicharrones, algunos bien carnudos. Haría mal en solo centrarme en herencias negativas. Buscamos que esos recursos públicos invertidos allí sirvan a la ciudadanía, independiente de que no hubiera hecho esa obra, no concibo un Central Park para los carros, sino para las personas, como el de Nueva York”.

¿En qué han sido injustos sus críticos?

“Cierta parte de la crítica se ha centrado en la suspensión del cargo. Sobre temas de gobierno ha habido pocas. En el tema de la FLA han sido injustos algunos en mentir, porque han dicho que vamos a privatizarla, lo cual es falso”.

¿Y qué crítica ha sido justa?

“Más que justa, entendible, críticas de sectores económicos por medidas tomadas para la protección de la vida. No la comparto, pero la entiendo porque es una situación que los afecta en el corto plazo, pero beneficia a todos en el largo plazo”.