Antioquia es la segunda región de Colombia con más adultos mayores: hay más de 1,1 millones

Con 1,1 millones de adultos mayores, Antioquia es la segunda región del país que está envejeciendo más rápido.
El dato quedó plasmado en un reciente informe publicado por el programa Medellín y Antioquia Cómo Vamos, en el que se realizó una radiografía demográfica del territorio y se emitió una alerta por los desafíos que estos cambios están dejando en materia de cuidado.
Además de señalar que actualmente en el departamento hay 1,1 millones de personas mayores de 60 años, el documento advirtió que en 2042 se espera que ese total llegue a los 1,66 millones de adultos mayores. De este último consolidado, 340.000 adultos tendrán más de 80 años.
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Entre tanto, de los 1,1 millones de adultos mayores actuales –de los que el 57% son mujeres y el 43% son hombres– Medellín Cómo Vamos apuntó que solamente en la capital antioqueña hay 459.000 adultos mayores, lo que la convierte en la segunda ciudad del país con más personas de la tercera edad.
En la radiografía también se alertó que en poco más de diez años, en 2037, Antioquia tendrá por primera vez en su historia más personas con más de 65 años que menores de 15 años. No obstante, el programa apuntó que en las comunas de Laureles, El Poblado, La América, Belén, La Candelaria y Guayabal de Medellín ya se dio esa transformación.