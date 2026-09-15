De La Paz hasta Vancouver: estos fueron los mejores momentos de James Rodríguez con la Selección Colombia

Casi 15 años después de su debut con la Selección Colombia, James Rodríguez anunció que dejará el equipo nacional de mayores. El futbolista cucuteño debutó con el cuadro Tricolor el 10 de octubre del 2011 en el estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia, en un duelo válido por las clasificatorias al Mundial Brasil 2014. El último encuentro que disputó quien ahora es jugador de Atlético Nacional con la Selección fue el 7 de julio del 2026 en el estadio de Vancouver, Canadá, donde el cuadro cafetero enfrentó a Suiza en los octavos de final del Mundial de Norteamérica. Ese día James disputó 66 minutos. Fue reemplazado por Juanfer Quintero, quien también decidió dejar el equipo colombiano.

Entre 2011 y 2026 James Rodríguez disputó 131 partidos con la Selección Colombia, con lo que se consolidó como el hombre con más presencias con esa camiseta. En esos encuentros anotó 31 goles, con lo que se convirtió en el segundo goleador de la historia de La Tricolor: lo supera Falcao con 36 dianas. En contexto: James Rodríguez anunció su adiós a la Selección Colombia: “Siento que llegó el momento”

¿Desde cuándo venía pensando James Rodríguez el retiro?

La última gran imagen que dejó James Rodríguez con la Selección Colombia ocurrió el 4 de septiembre del 2025 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Aquel día el seleccionado nacional venció 3-0 a Bolivia en la penúltima fecha de las eliminatorias a Norteamérica 2026.

James marcó el primer tanto del encuentro cuando iban 31 minutos. Sin embargo, el momento más emotivo que dejó el capitán: con el estadio vacío, casi dos horas después del final del juego, se sentó en la mitad de la cancha descalzo y miró el arco sur del escenario deportivo: muchos asumieron que estaba viviendo la nostalgia de saber que era su último partido de eliminatorias, en ese estadio, vistiendo la camiseta que tanto ha dicho amar.

¿Cuáles fueron los mejores momentos de James con la Selección Colombia?

Cuando James Rodríguez debutó con la Selección Colombia tenía 20 años, 2 meses y 29 días. Poco tiempo después de ese juego, llegó su primer gol con el equipo nacional: el 3 de junio de 2012 en el estadio Nacional de Lima, en un duelo por eliminatorias contra Perú. Después de eso vivió momentos mágicos en las eliminatorias a Brasil 2014 como el gol de tiro libre a Chile en Santiago, la anotación ante Ecuador que le dio el triunfo a los criollos en un partido apretado; así como los penaltis que le hicieron contra los chilenos en Barranquilla durante un juego en 2013 que le dieron el empate 3-3 a los nuestros y la clasificación a esa Copa del Mundo. Ni qué hablar del Mundial que jugó en suelo brasileño. Era un joven de 23 años cuando marcó seis goles y se quedó con la bota de oro del torneo –el primer colombiano que lo consiguió en la historia–. Además, en ese campeonato marcó el gol de volea contra Uruguay que, por un lado, fue elegido como el mejor del torneo y, por otra parte, le valió para quedarse con el premio Puskas a la anotación más bonita del año. Para saber más: Luis Díaz, Cuadrado, Quintero y otros referentes de la Selección dedicaron emotivos mensajes a James Rodríguez

James también vivió momentos inolvidables con la Selección en el camino a Rusia 2018. En esas eliminatorias jugó partidos buenos contra Bolivia, cuando ganaron 3-2 en La Paz con anotación de Edwin Cardona; así como el juego ante Ecuador en el estadio Metropolitano de Barranquilla. En esa Copa del Mundo, cuando estuvo bien, fue importante.

El otro gran momento que vivió Rodríguez con el seleccionado criollo fue la Copa América del 2024, de la que fue elegido como mejor jugador y en la que fue importante para que Colombia llegara a la final. En la memoria de muchas personas aún persiste el recuerdo de las lágrimas de emoción que mostró públicamente cuando los criollos vencieron a Uruguay y avanzaron al juego por el título. El nombre de James Rodríguez, que solo jugó un par de partidos con un número diferente al 10 –utilizó el 5 en su primer encuentro–, quedará para siempre en la historia de la Selección Colombia; sin embargo, un gran amor llegó a su fin. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Video | Hace 10 años James Rodríguez marcó el mejor gol del Mundial Brasil 2014, ¿lo recuerda?

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