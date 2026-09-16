Santiago Cruz: “Fragmentos es el disco más revelador de mi carrera”

Santiago Cruz vuelve al ruedo con música nueva. Es su álbum número 11, con 11 canciones y toda una exploración “sobre la ausencia, la fragilidad y la afinidad”. Se llama Fragmentos y, a pesar de la descripción que acabamos de dar, no es un disco triste.
Es como una amalgama de emociones que sí o sí nos dejan pensando. Fragmentos es, para Santiago Cruz, un álbum “profundamente íntimo, profundamente personal con la curiosidad de que es el disco donde más colaboraciones en composición he tenido en mi carrera”, precisó en conversación con EL COLOMBIANO.
Hay una canción para su padre, un tributo a Fito Páez, su primera canción en inglés a dúo con el sudafricano Roan Ash y letras tan profundas como nos tiene acostumbrados Santiago Cruz.