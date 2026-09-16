Artistas abandonan gira de Ed Sheeran tras salida de Macklemore por apoyo a Palestina: esto dijo el cantante

La gira de Ed Sheeran por Norteamérica y Suramérica enfrenta cambios en su programación después de que cuatro artistas que participaban como teloneros o acompañantes anunciaran este martes, 16 de septiembre, su salida del tour en solidaridad con Macklemore, quien fue excluido de las fechas restantes en Estados Unidos tras pronunciarse a favor de Palestina durante dos presentaciones en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Sheeran afirmó que la decisión correspondió al promotor de la gira y a los recintos que rechazaron la participación del rapero.