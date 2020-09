Por fin arreglarán el tramo de la regional entre Mayorca y La Estrella

“tenemos jurisdicción, no competencia”

Con el último informe publicado por EL COLOMBIANO sobre el estado de ese tramo que va desde la estación La Estrella del metro hasta el centro comercial Mayorca, varios usuario preguntaron por qué la Alcaldía de Sabaneta podía cobrar las fotomultas pero no hacerse cargo de arreglar la vía. Para explicar este tema, el alcalde del municipio, Santiago Montoya, explicó que Sabaneta tiene jurisdicción, lo que significa que deben atender accidentalidad, seguridad y cumplimiento de las normas de tránsito en general; pero que no tiene competencia, lo que se necesitaría para el mantenimiento de la vía, pues en el Plan de Ordenamiento Territorial no está dispuesto así.