Asesinan a universitaria antioqueña en Cartagena, esto es lo que se sabe

Jhesica era oriunda del corregimiento de La Danta, Sonsón (Antioquia), y vivía en la Urbanización Villa Carmen de Turbaco.

Según sus allegados, había estado haciendo unas diligencias en Cartagena y regresaba a su casa cuando ocurrió el atentado.

Un primo de la joven le dijo a El Universal que no tenía enemigos ni amenazas y que creen que pudo tratarse de un caso de identidad equivocada.

Las autoridades aún no confirman móviles, pero manejan varias hipótesis. La identidad de la mujer que la acompañaba no ha sido revelada, para no entorpecer la investigación.