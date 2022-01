Policía activó plan para acompañar el regreso a clases presenciales

La Policía Metropolitana de Medellín anunció este lunes 17 de enero su plan para acompañar el regreso a clases de los estudiantes con la campaña “juntos por la niñez y la adolescencia, de regreso a clases”.

La estrategia busca prevenir hechos como el matoneo o bullying, el consumo de drogas, el acoso y abusos por internet y los contagios por covid-19.

Igualmente, también les recomendó a los padres de familia evitar las aglomeraciones en el sector comercial al momento de realizar las compras de útiles escolares con el fin de que tengan las debidas medidas de seguridad para evitar ser víctimas de los ladrones.

El coronel Rolfy Jiménez, subcomandante de la institución a nivel metropolitano, confirmó la entrega de 6.000 tapabocas y computadores a algunos colegios y señaló que “al iniciar la presencialidad de los estudiantes a los colegios viene el despliegue de los entornos seguros, para lo cual ya se han hecho acercamientos con las directivas de universidades y colegios para hacer cumplir las normas de bioseguridad y haciendo presencia para que el retorno a la presencialidad sea seguro”.

Dentro de las recomendaciones, que estarán acompañadas con dinámicas lúdico-recreativas, se busca generar conciencia de autocuidado y no uso de la violencia escolar, prevención frente al consumo de sustancias psicoactivas y las redes sociales, así como otras prácticas que pueden afectar el buen desarrollo y desempeño escolar.

El coronel Jiménez señaló que su institución invita a los padres y adultos a estar muy pendientes de los niños orientándolos para protegerlos ante cualquier riesgo que se pueda encontrar en el mundo virtual.

Reiteró a los estudiantes manejar horarios para la visita a plataformas de redes sociales, preferiblemente bajo la supervisión de padres de familia, para evitar que sean blanco fácil de los ciberdelincuentes.

Asimismo, recomendó configurar opciones de privacidad en las redes sociales y no compartir en estas información personal o familiar, así como no aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas.

En cuanto a las medidas para prevenir contagios por covid sugirió tener en cuenta las siguientes recomendaciones: No asistir a la institución educativa si presenta algún síntoma de la enfermedad, usar permanentemente el tapabocas y lavarse las manos de manera constante, no compartir alimentos, evitar tocarse la cara, la nariz y no frotarse los ojos, y conservar la distancia física de al menos 2 metros con otras personas.