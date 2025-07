Así es un día desactivando minas antipersona en Antioquia

Estas unidades empiezan a recorrer el terreno, pero en muchos casos no pueden usar detectores de minas “por la contaminación y las redes de energía, que enloquecen al aparato” , explicó uno de ellos.

Por la petición de la familia que fue desplazada de este territorio, las unidades comenzaron sus labores de monitoreo de la zona, recorriendo cuidadosamente cada centímetro, vigilantes para no encontrarse nada que pueda ser susceptible a una detonación.Y en este recorrido, dentro de lo que alguna vez fue un trapiche, se ubicó otro de los artefactos sembrado y amarrado con un cable, el cual al moverse generaba la explosión. Según los estimativos del personal, esta mina estaba en el lugar desde el 2006.

Las amenazas de grupos armados ilegales llevaron a la ONG The Halo Trust a suspender las labores en tres municipios del norte de Antioquia donde realizaba desminado humanitario: Anorí, Angostura y Campamento.

Esta decisión fue tomada después de que el Frente 36, reducto que no se desmovilizó de las Farc, pusiera a circular un comunicado en el que le daba a la organización internacional doce horas para salir de ese territorio, tras acusarlos de actuar como una supuesta fachada de la CIA y otras estructuras que representan al “imperialismo”. A la vez, les advirtieron que si no abandonan la zona, los declararían como objetivo militar de sus acciones. En un comunicado que publicaron en su cuenta de X, The Halo Trust informaron que su personal está “resguardado y seguro”.