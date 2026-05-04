Zozobra en el Nordeste antioqueño por ataques con drones durante el fin de semana

El temor de que se reinicien los ataques con drones que se dieron durante el fin de semana en la zona rural localizada en límites entre Segovia y Remedios persiste este lunes entre los pobladores de la zona, no obstante que retornó una aparente calma.

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En un principio, las versiones que circularon el domingo eran que se trataba de un combate entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, pero luego se mencionó que en realidad se trató de una reacción de la primera de las tendencias mencionadas frente a una incursión del Ejército en el área de Altos de Manila y Cancha Manila.

Posteriormente, fuentes de la Cuarta Brigada confirmaron que efectivos del Batallón de Selva No. 55 desarrollaban operaciones en esas veredas, lo mismo que en La Manuela, Arenales, El Aguacate, San José del Pescado y La Jagua, ubicadas en jurisdicción de Segovia, en el Nordeste antioqueño.

El operativo tendría como objetivo combatir a integrantes del Bloque Magdalena Medio de las disidencias.

En el mismo informe, detallaron que los ilegales habrían utilizado “aeronaves no tripuladas”, los cuales lanzaron artefactos explosivos sobre varias zonas boscosas con la intención de ubicar y atentar contra las tropas oficiales.

Sin embargo, añadieron que como consecuencia de ello no se presentaron afectaciones personales ni daños materiales.

Un testimonio de un habitante conocido por EL COLOMBIANO menciona las detonaciones que hubo en inmediaciones de la cancha de Manila, a unos 500 metros de la boca por donde se ingresa a una mina de oro que está en disputa en el sector.

“El problema es que fue cerca de una zona habitada y la gente quedó en medio del fuego cruzado”, dijo una fuente de la subregión, quien permitió el acceso a un audio en el que un hombre relata que un amigo suyo, junto con su esposa e hijos, estuvo resguardado debajo del poyo de la cocina para protegerse de las esquirlas que caían por el techo.

No obstante, esta familia alcanzó a salir y resguardarse durante la noche de este 3 de mayo.

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Las descargas aéreas habrían comenzado a sentirse desde el sábado 2 de mayo; también se habló de ráfagas de fusil; no obstante, fuentes de la zona indicaron que no se presentaron combates directos.

El temor de las autoridades es que se haya desabastecimiento debido a que los habitantes podrían estar sometidos a confinamiento, o que hasta se dé un desplazamiento forzado de los pobladores hacia la zona urbana para huir de las confrontaciones armadas.