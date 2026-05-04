¿Otra emergencia sanitaria? Brote de hantavirus en crucero mató a tres personas y la OMS responde

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de tres muertos por un posible foco de infección por hantavirus en un crucero en el Atlántico, una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo.
El barco MV Hondius cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde. El domingo se encontraba frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, constataron un fotógrafo y un camarógrafo de la AFP. “La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo”, declaró esa agencia de la ONU a la AFP.
“A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”, precisó la OMS.