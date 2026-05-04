19 marcas apostaron por Miranda Priestly: el millonario negocio detrás de El diablo viste a la moda 2

Dos décadas después de que Miranda Priestly pronunciara por primera vez su legendario “That’s all” (Esto es todo), la editora más temida del cine volvió a las salas el pasado 30 de abril.
Pero esta vez no llegó sola. Detrás de Meryl Streep y Anne Hathaway viajaba un ejército de 19 marcas globales, desde L’Oréal hasta Samsung, pasando por Starbucks y Grey Goose, que pagaron por un lugar en el universo de Runway, la revista ficticia que menciona la historia.
El resultado es el segundo estreno más taquillero de 2026, solo por detrás de Super Mario Galaxy, con un recaudo global de US$233 millones.
Puede leer: El diablo viste a la moda 2: claves para ver la secuela de Anne Hathaway y Meryl Streep