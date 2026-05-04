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Video | La sensación de Michael Jackson: Bailarines sorprendieron con coreografía durante proyección de película en Medellín

En redes sociales es viral el video de un show de baile que dio un grupo de la capital antioqueña en el Centro Comercial Los Molinos. Los bailarines realizaron la coreografía de Thriller.

  • Thriller es uno de los grandes éxitos de Michael Jackson. FOTO: Lionsgate / Captura de pantalla.
    Thriller es uno de los grandes éxitos de Michael Jackson. FOTO: Lionsgate / Captura de pantalla.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Desde que el 24 de abril se estrenó Michael, la biopic del “Rey del Pop”, no se ha dejado de hablar del éxito que ha tenido en cines de todo el mundo ni de lo que ha generado entre los fanáticos.

Hasta ahora, la película ha recaudado 183,8 millones de dólares en Norteamérica y 423 millones a nivel mundial, tras solo 12 días en cartelera.

Lea: Película de Michael Jackson rompe récords: biopic del Rey del Pop divide a la crítica y al público

Además de las reseñas de la cinta, en redes sociales se han viralizado algunos momentos previos y durante su proyección. Los fanáticos han protagonizado videos en los que aparecen cantando y bailando los éxitos que interpreta Jaafar Jackson, protagonista de la película y sobrino de Michael Jackson.

Una de las grabaciones que ha circulado por estos días muestra a más de 12 bailarines realizando la famosa coreografía de Thriller en una sede de Cine Colombia, en el Centro Comercial Los Molinos, en Medellín, durante la semana del estreno.

Este show fue una escena inesperada tipo “flashmob”, es decir, cuando un grupo se reúne de manera repentina para realizar una actuación artística –generalmente de danza– y luego se dispersa rápidamente.

Detrás de este momento –que en redes ya supera las 218.000 visualizaciones– estuvo la Agrupación Artística Show Dance, una escuela de danza de Medellín que ofrece cursos de distintos géneros y para todas las edades.

“Recordé la escena de la película Si tuviera 30, bailaron esta misma canción”, “Los colombianos somos pura alegría” y “¿En la vida se volverá a ver esto en los cines? ¡Qué grande Michael Jackson!” son algunos de los comentarios que los usuarios han dejado en el video del baile.

Otro momento que también se ha difundido en redes sociales ocurrió durante la proyección de la película en un cine de Quibdó, en Chocó, donde los asistentes se pusieron de pie para bailar en plena función.

Y lo mismo ha ocurrido en otras salas de cine del mundo, como en Estados Unidos y México, donde fanáticos han cantado, bailado e incluso asistido disfrazados de Michael Jackson para ver la cinta.

“Treinta minutos después de que terminó la película, la gente seguía en la sala, cantando, bailando y no se quería ir”, dice un video en TikTok compartido por el usuario @maiknila, que ya acumula 2,1 millones de visualizaciones.

@maiknila #michaeljacskon #michaelmovie ♬ original sound - maik

Aunque el estreno de Michael ha estado marcado por la controversia –debido a que la película no aborda las acusaciones de pederastia presentadas durante años contra el cantante–, los seguidores están entusiasmados con la posibilidad de una segunda parte. Según Adam Fogelson, presidente de Lionsgate, el proyecto tiene “probabilidades muy altas” de comenzar su rodaje este o el próximo año.

Los fanáticos de Jackson esperan que esto se haga realidad para seguir cantando y bailando al ritmo de los grandes éxitos del “Rey del Pop”.

Siga leyendo: Cinco películas de Michael Jackson en plataformas si quedó con ganas de saber más del Rey del Pop

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