Refuerzan vigilancia en autopista Medellín-Bogotá luego de atraco masivo

Un golpe en la puerta del bus fue el primer aviso. Carlos*, conductor de un bus, se quedó paralizado y sin poder entender lo que dos hombres le decían desde la carretera, parados al lado de la puerta de su carro.

El segundo golpe lo devolvió a la realidad. Alcanzó a ver un arma en la mano de uno de ellos, mientras el otro le hacía señales para que le abriera la puerta. Carlos pensó en acelerar, pero los carros frenados adelante y atrás no le daban opción.

“El ‘man’ le volvió a pegar a la puerta y me mostró el arma, me apuntaba y me hacía señas de que le abriera. Luego llegó otro, también armado, y ¿qué más iba a hacer? me tocó abrir”, contó el conductor.

En efecto, ninguno tenía escapatoria. El coronel Luis Fernando Arcos Álvarez, comandante Operativo de la Policía Antioquia, relató que un grupo de entre cuatro y seis hombres armados aprovechó que la autopista Medellín - Bogotá estaba con paso restringido, y frenó los carros que pasaban para asaltar a ocupantes el sábado a las 3:30 a.m.

“Portaban armas traumáticas (pistolas de aire comprimido que simulan ser armas de fuego reales) y armas blancas. Los vehículos tenían que detenerse y esperar el turno para pasar el deslizamiento de tierra”, detalló el coronel.

Carlos dice que fueron entre 28 y 30 vehículos los atracados, mientras que la Policía sostiene que fueron 10 vehículos y dos motocicletas.

Los delincuentes, coinciden ambas fuentes, se llevaron joyas, dinero y celulares y huyeron por las zonas boscosas que rodean la vía.

Un problema recurrente

En marzo de este año ocurrió un atraco similar en la misma vía, en el sector conocido como Belén. En ese entonces, en uno de los vehículos iba un policía vestido de civil que alcanzó a herir con su arma a uno de los asaltantes, quien posteriormente fue detenido.

Los viajeros del sábado no corrieron con tanta suerte. “No vimos Policía en la vía y se demoraron mucho en llegar después de que llamamos. Para colmo de males nos tocó pelear con las empleadas del peaje de Santuario, que no creían que nos habían robado y no nos querían dejar pasar. ¡No nos quedó plata ni pa’ eso!, agregó Carlos.

El coronel Arcos aseguró que luego de conocer la denuncia de las víctimas, la Policía Antioquia desplegó un equipo de inteligencia y policía judicial para identificar a los responsables y “dejarlos a disposición de las autoridades competentes”. Al cierre de esta edición, no se había documentado ninguna captura relacionada con el caso.

En la zona se designó un equipo permanente de vigilancia, integrado por Policía de carreteras, aunque las autoridades no confirmaron cuántos hombres integrarán ese dispositivo.

Entre tanto, Invías mantiene operarios en la zona para reabrir paso a doble carril en el menor tiempo posible. Debido a las lluvias y la inestabilidad del talud los trabajos solo se realizan durante el día, confirmó la entidad ..

* Identidad protegida, a petición de la fuente