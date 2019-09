Uno a uno, estos son los seis hallazgos de la Contraloría sobre Hidroituango

Hallazgo administrativo. La CGR, durante una visita a la galería de descarga intermedia y galería de acceso a galería de compuertas del proyecto, en mayo de 2019, observó la presencia de andamios montados sin tags de seguridad (señal de aviso de listo para usar o en proceso de armado) o ensamblados en forma artesanal (unidos con alambres o elementos no técnicos). Igualmente, observó que en las áreas visitadas no todos los trabajadores estaban haciendo uso de los elementos de protección requeridos. “Con lo anterior se genera un grave riesgo para la vida e integridad de los trabajadores de la obra (...) Si bien la entidad (EPM) anunció algunas acciones remediales a implementar, con el anuncio no se desvirtúa el hecho, sino que bien éstas pueden hacer parte del plan de mejoramiento”, afirmó el aparte de la auditoría.