Aumentaron los pasajeros en el Metro en primer día del pico y placa

Un total de 397.139 personas utilizaron el sistema Metro en la mañana de este lunes, tras la implementación del pico y placa ambiental por parte del Área Metropolitana.

Así, el Metro de Medellín reportó que hoy, desde el inicio de la operación comercial hasta las 9:00 a.m., todo el sistema (que incluye las líneas A, B, Tranvía, metrocables, buses y alimentadores de las cuencas 3 y 6) movilizó 26.316 usuarios más en comparación con el lunes pasado, cuando fueron movilizadas 370.823 personas. Esto es un aumento acumulado del 7,10%.

La franja horaria que más afluencia registró entre el inicio de operación comercial y las 9:00 a.m., fue la comprendida entre las 6:00 a.m. y las 6:59 a.m., cuando el aumento alcanzó el 10 %, (pasó de 106.359 usuarios el lunes anterior en esa franja horaria, a 117.017 en el día de hoy).

LE PUEDE INTERESAR: En los malos días del aire en el Valle de Aburrá, mejor estar bajo techo

El Metro de Medellín recordó que, como los cables, trenes y tranvías funcionan con energía eléctrica, y los buses de las líneas 1 y 2 operan con Gas Natural Vehicular (GNV), en 2018 se evitó la emisión de 675.366 toneladas de CO2. Este beneficio, agregaron, se calcula en $99.313 millones y contribuye a disminuir los efectos del cambio climático.

VEA TAMBIÉN: Trabajar desde la casa, opción para el ambiente