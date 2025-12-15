x

¡Atención! Dos nuevas banderas del ELN aparecieron en vías de Caldas y Copacabana

Los dos elementos fueron instalados sobre vías que comunican con el sur y el norte del departamento. Autoridades debieron cerrar las carreteras. Conozca los puntos exactos de los cierres y la reacción de las autoridades.

  • Adelante, la bandera dejada cerca del Alto de Minas. Atrás, autoridades revisan la bandera dejada por el ELN en la doble calzada Bello-Hatillo. FOTO: imágenes tomadas de redes sociales.
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Dos nuevas banderas alusivas al grupo terrorista ELN aparecieron sobre dos importantes vías del norte y del sur de Antioquia. Según trascendió, los transportadores comenzaron a ver los elementos propagandísticos en la vía al Suroeste y en la vía que lleva al Norte del Aburrá.

El primer elemento fue reportado en el kilómetro 43+200 de la vía que lleva a La Pintada, más precisamente cerca al sector del Alto de Minas de la jurisdicción de Caldas. A raíz de esta situación, la vía debió cerrarse desde las 6:00 a.m., mientras las autoridades que la bandera no presentara algún explosivo que pudiera convertirse en factor de riesgo para conductores y transeúntes.

El segundo elemento fue reportado sobre la Autopista Bello–Hatillo, en jurisdicción de Copacabana, muy cerca a un reconocido Parque Acuático de la zona. Según las autoridades, en este mismo punto se había dejado un elemento igual hace unos meses.

Al igual que en Caldas, la vía debió cerrarse hasta que se descarte la presencia de materiales peligrosos. Desde la Alcaldía informaron que los técnicos ya están en la zona realizando las respectivas labores.

Cabe mencionar que esta seguidilla de acciones que buscan amedrentar a la población se da luego del anuncio de un paro armado por parte del grupo Terrorista ELN de una duración de 72 horas desde este 14 de diciembre y que se extendería hasta el miércoles 17.

Si bien los principales embates del paro se han sentido en el departamento del Cauca y en la Costa Caribe –donde se han hostigado estaciones de Policía y se han cerrado vías con posibles cilindros bomba– los coletazos también se han sentido en Antioquia.

Ese es el tercer incidente de este tipo en menos de un día, pues este domingo otra bandera apareció sobre la Autopista Medellín–Bogotá muy cerca del Alto de la Virgen, situación que obligó al cierre de la vía arteria hasta que se garantizó la seguridad de los transportadores y conductores.

“El cartel del Eln persiste en amenazar y atacar a nuestros campesinos, indígenas y los más vulnerables. El Eln no defiende al pueblo, lo ataca. Hasta 200 millones de pesos de recompensa por información oportuna, precisa que nos permita neutralizar anticipadamente la amenaza terrorista. Igualmente, hay recompensa por los principales cabecillas de quienes están detrás de esta amenaza terrorista”, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Siga leyendo: Hallaron una nueva bandera del ELN, esta vez en las montañas de San Antonio de Prado, Medellín

Utilidad para la vida