Los mejores buñuelos de Medellín tienen tradición y chicharrón; estos ganaron premio a los mejores

En Medellín, el buñuelo dejó por un momento la vitrina y el mostrador para ocupar un lugar de reconocimiento público, pues en la primera edición del festival ¡Que Viva el Buñuelo!, la ciudad premió a quienes, desde distintos puntos, sostienen y reinterpretan esta tradición gastronómica.
En esa dinámica, el mejor buñuelo tradicional de Medellín fue elaborado en Belén, comuna 16, en Buñuelería La Especial. El reconocimiento a la innovación viajó hasta Castilla, comuna 5, donde Happy Buñuelo, sede Florencia, fue distinguido por una propuesta que mezcla la masa clásica con chicharrón. Ambos premios surgieron de un proceso que combinó votación ciudadana y evaluación técnica especializada.
El festival reunió a 18 emprendimientos gastronómicos con 28 sedes distribuidas en comunas y corregimientos. De ese universo surgieron diez finalistas, seleccionados entre los más votados por el público y evaluados por un jurado integrado por los chefs Juan Sebastián Martínez y Robin Mesa, junto con la empresaria gastronómica Camila Estrada. El fallo se apoyó en criterios como sabor, textura, técnica y creatividad.