Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo: su fortuna ya supera los US$600 mil millones

El magnate estadounidense Elon Musk acaba de dar un paso más en su carrera por convertirse en el primer billonario del mundo -tener una riqueza de al menos un billón de dólares- ya que llegó a un patrimonio superior a los US$600 mil millones. El impulso llegó desde SpaceX, su empresa de cohetes, que recientemente lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) que duplicó su valoración: pasó de 400.000 millones de dólares en agosto a cerca de 800.000 millones este mes, según inversionistas citados por Forbes. Este movimiento disparó la fortuna personal de Musk. Como dueño de aproximadamente el 42% de SpaceX, su patrimonio aumentó en unos 168.000 millones de dólares, llevando su riqueza total a unos 677.000 millones de dólares. Con esa cifra, Musk se convirtió en la primera persona en la historia en superar los 600.000 millones de dólares de patrimonio neto, un umbral que nadie había alcanzado antes.

La OPA también refuerza las expectativas de una posible salida a bolsa de SpaceX en 2026, operación que podría valorar la compañía en alrededor de 1,5 billones de dólares. De concretarse, ese escenario acercaría aún más a Musk al estatus de billonario. Incluso sin que SpaceX salga al mercado, su participación en la empresa, estimada hoy en 336.000 millones de dólares, ya es su activo más valioso. Le puede interesar: La IA siendo CEO de una gran empresa global y otros “cisnes negros” de la economía en 2026, según Saxo Bank

Tesla, la inteligencia artificial y el camino hacia el billón

Tesla sigue siendo otro pilar clave de su fortuna. Musk posee cerca del 12% de la compañía, participación que ronda los 197.000 millones de dólares. A esto se suma un paquete de opciones sobre acciones ligado a su compensación como CEO, cuyo valor está en disputa judicial y que Forbes calculó en unos 69.000 millones de dólares mientras se resuelve la apelación. Aun si ese litigio no le resulta favorable, Tesla podría abrirle otra puerta hacia el billón. En noviembre del presente año, los accionistas aprobaron un paquete salarial sin precedentes que podría otorgarle a Musk hasta un billón de dólares en acciones adicionales, siempre y cuando la empresa logre ambiciosos objetivos de crecimiento en la próxima década. Otro componente importante es xAI Holdings, el conglomerado que agrupa su startup de inteligencia artificial xAI y la red social X. La compañía estaría negociando una nueva ronda de financiación con una valoración cercana a los 230.000 millones de dólares. Musk tendría cerca del 53 % de esa empresa, participación que Forbes estima en unos 60.000 millones de dólares.

¿Cómo ha sido el ascenso salarial de Elon Musk?