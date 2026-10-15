Bello suma más de 20 clausuras de centros de estética en 2026: dos fueron sellados recientemente

Dos centros de estética de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, fueron sellados de manera parcial luego de que funcionarios de la Secretaría de Salud identificaran incumplimientos sanitarios relacionados con la realización de determinados procedimientos.

Las medidas se adoptaron durante visitas de inspección, vigilancia y control adelantadas para verificar las condiciones en las que funcionan estos negocios, y establecer si cumplen los requisitos exigidos para ofrecer tratamientos estéticos.

Según informó la Secretaría de Salud, gracias a las visitas se encontraron incumplimientos relacionados con procedimientos que exigen condiciones específicas para su realización y personal con las competencias y habilitaciones correspondientes.

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Prácticas como la carboxiterapia y la depilación láser requieren que se respeten las condiciones sanitarias aplicables y que la atención esté a cargo de personas autorizadas y capacitadas para el procedimiento ofrecido.

La centrifugación, por su parte, también fue mencionada entre las prácticas identificadas durante las inspecciones. La alcaldía indicó que las actividades deben ajustarse a los requisitos y responsabilidades profesionales establecidos por la normativa vigente.

Las autoridades no divulgaron los nombres de los dos establecimientos ni precisaron en el reporte cuáles fueron las condiciones particulares encontradas en cada uno. Por lo tanto, no se puede establecer que ambos hayan incurrido en las mismas irregularidades.