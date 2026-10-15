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Colombia anunció su retiro del Grupo de La Haya tras su visita a Israel

El Grupo de Amigos de La Haya fue creado en enero de 2025 con el fin de buscar apoyar modelos alternativos de ‘multilateralismo anti-imperialista’.

  • Lo integraban Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Foto: Colprensa y redes sociales.
    Lo integraban Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Foto: Colprensa y redes sociales.
El Colombiano
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hace 4 horas
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El canciller Omar Bula anunció el retiro de Colombia como Estado miembro y copresidente del Grupo de La Haya, una alianza internacional creada en enero de 2025 que, según Bula, tiene como objetivo aislar y atacar a Israel.

“Colombia solicitó oficialmente su retirada del Grupo de La Haya. Rechazamos ese enfoque”, afirmó el canciller.

El Grupo de La Haya fue creado el 31 de enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Con la salida de Colombia, Bolivia y Honduras, ya son tres los países que han abandonado el bloque.

El anuncio se hizo desde Israel, donde el canciller se encuentra tras reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu y participar en la apertura de la nueva embajada de Colombia en Jerusalén.

Por esto, el giro radical en la política internacional de Colombia y la situación actual que se tiene en buenas relaciones diplomáticas con Israel.

Pese a su retiro, la Cancillería aseguró que el país mantiene su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias.

Reiteró la disposición de Colombia de continuar contribuyendo a la promoción de la paz, la justicia y la seguridad internacionales en el marco del sistema de las Naciones Unidas.

Esta coalición de países del sur global tiene la premisa de defender y hacer cumplir los fallos, opiniones consultivas y órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI) relacionados con el conflicto israelí-palestino.

Entérese: Fondo Milagro ahora sí entrará en marcha: cinco claves del plan para reconstrucción tras el terremoto

Además, busca impulsar medidas como el cumplimiento de órdenes de detención de la CPI, prevenir el envío de armas o municiones a Israel y restringir el paso o atraque de buques con riesgo de transportar material bélico o combustible destinado a dicho país.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Colombia se retiró del Grupo de La Haya?
El canciller Omar Bula anunció que Colombia solicitó oficialmente su salida del Grupo de La Haya porque, según sus declaraciones, el Gobierno rechaza el enfoque de la alianza frente a Israel. La Cancillería señaló que el país mantiene su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias.
¿Qué países integraban el Grupo de La Haya y cuáles se han retirado?
El grupo fue creado el 31 de enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Según la noticia, Colombia, Bolivia y Honduras han abandonado la alianza.
¿Qué anunció Omar Bula desde Israel sobre el Grupo de La Haya?
El canciller confirmó que Colombia solicitó su retiro como Estado miembro y copresidente del grupo. El anuncio se produjo durante su visita a Israel, después de reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu y participar en la apertura de la nueva embajada colombiana en Jerusalén.
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