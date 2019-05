¿Por qué Bello puso toque de queda y prohibió parrilleros?

Un alza de 112,5 % en los homicidios y los enfrentamientos armados entre las bandas “el Mesa”, “Pachelly” y “Niquía Camacol” llevaron a que la Alcaldía de Bello reactivara la prohibición de circulación de motos con parrilleros —que se había levantado el pasado 11 de abril— y ordenara, además, un toque de queda para menores de edad en las noches.

Adriana Salas, secretaria de Gobierno de Bello, explicó que desde el próximo viernes los menores de edad no podrán estar en las calles entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. a menos que estén con sus padres o puedan demostrar que estaban estudiando. Además, los motociclistas no podrán llevar parrilleros mayores de 14 años, sin importar si se trata de hombres o mujeres.

“En el consejo de seguridad analizamos los indicadores y vimos que de los 36 homicidios cometidos desde el 6 de febrero hasta acá, 15 eran desde vehículo tipo moto; eso es casi el 50 %. Eso nos permitió concluir que era necesario reactivar la medida”, explicó.

Los infractores que sean sorprendidos serán sancionados con una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes a $414.045.

La restricción aplica en todo el territorio municipal, excepto en la Avenida Regional, la autopista Medellín - Bogotá y la autopista norte en el tramo comprendido entre la glorieta de la estación del metro Niquía y el cementerio Jardines de la Fe.