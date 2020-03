¿Por qué no rueda la flota entera de buses eléctricos de Medellín en plena crisis ambiental?

El Metro, operador de los buses, indicó que los vehículos que no están operando se encuentran estacionados en un patio ubicado en la Terminal del Sur, pero eso no significa que “estén acumulando polvo y suciedad”, sino que todos se están usando.

Desde entonces, por lo menos hasta el pasado 9 de marzo cuando cinco más entraron a reforzar las líneas 1 y 2 de metroplús, no se habían tenido noticias de qué pasaba con el resto de automotores. Por ello surgió la inquietud sobre, ¿qué está pasando con los 42 restantes? ¿Por qué no se los puede usar, por ejemplo, durante la actual contingencia ambiental?

Como un equipo de fútbol que rota su plantilla para que todos los jugadores estén en óptimas condiciones, así está manejando la empresa esta flota, según explicó Pedro Buitrago, jefe del área de buses del Metro.

“Todos están operando. Un día sale un grupo y al otro día otro, así sucesivamente. Analizamos cómo funcionan y, en tres años que es el periodo de garantía, identificaremos si hay fallas, necesidades o ajustes por si hay que hacer el reclamo”, agregó.

Diego Zapata, subsecretario técnico de la Secretaría de Movilidad, manifestó que al menos 22 están en constante movimiento durante el día, y ese número va cambiando con cada jornada. Por otro lado, agregó, los cinco que reforzaron las líneas de metroplús redujeron el tiempo de espera en este sistema en más de 20 segundos en hora pico.

Sin embargo, la idea de que ruede toda la flota de buses eléctricos es improbable en este momento, dijo el funcionario, porque Medellín no tiene la infraestructura instalada para este tipo de vehículos.

“Lo que falta son espacios donde se disponen unos transformadores, porque los cargadores ya existen, pero hay que adecuar espacios físicos y eso conlleva contrataciones y obras menores”, anotó Zapata.

Buitrago también dijo que si toda la flota no comenzó a funcionar al mismo tiempo fue porque el proyecto no se estructuró así. Pero entonces, ¿para qué compraron esa cantidad y no una más acorde con la capacidad de la ciudad?