Antioquia no cesa en la búsqueda de sus desaparecidos. Con un piloto ejecutado en el Bajo Cauca, la Gobernación de Antioquia, Usaid y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) hallaron 200 cuerpos no identificados y 20 lugares de inhumación irregular. El ejercicio, que duró seis meses, será la hoja de ruta para escalar las acciones de búsqueda a las demás subregiones del departamento.

Son dos cifras las que manejan las autoridades, entre 1985 y el pasado 30 de abril: 12.464 —según la Red Nacional de Información—y 14.426 —según el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec)—. En conversación con EL COLOMBIANO, Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y No Violencia de Antioquia, compartió los detalles del piloto, los aprendizajes y los retos que tiene el departamento para dar con sus desaparecidos.

¿En qué consistió el piloto?

“La iniciativa comenzó en julio de 2021 y finalizó en diciembre pasado. Hace poco compartimos los resultados. La idea era fortalecer a las instituciones locales, intervenir cementerios, contribuir a la justicia, acompañar a las comunidades y apoyar la identificación de cuerpos”.

¿Por qué comenzó en el Bajo Cauca?

“Abarcamos Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Caucasia, Nechí y El Bagre porque esta es una de las zonas más afectadas por este flagelo. Aunque hay más subregiones con panoramas complejos como el Urabá y el área metropolitana, a las que esperamos llevar el proceso”.

Una de las acciones claves fue la intervención en cementerios, ¿por qué?

“La normatividad frente a la custodia de cuerpos no identificados inicia desde el 2015, antes de eso había poca regulación. El censo comenzó manual: no había sistemas ni fichas. Fue cementerio por cementerio, bóveda por bóveda, hasta lograr un consolidado: cuerpos no identificados y los identificados no reclamados.

Con el Sena, hicimos un trabajo de formación para sepultureros. La idea es que conozcan cuál es el manejo adecuado de los cuerpos, especialmente de los que llegan como no identificados. El rol de la Iglesia también fue vital, pues los cementerios están adscritos a las diócesis por regulación del Estado colombiano”.