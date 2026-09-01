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Capturado en Donmatías tras exigir $3 millones y amenazar a los hijos de una víctima

En el procedimiento fueron incautados dos celulares y efectivo. Para estos casos está habilitada la línea 165 del Gaula, donde las víctimas pueden recibir orientación y acompañamiento para activar los mecanismos de investigación.

  • Ante el temor por la seguridad de su familia, la víctima acudió al Gaula, que puso en marcha la investigación y estableció las condiciones para realizar el encuentro de manera controlada. FOTO Policía Antioquia.
    Ante el temor por la seguridad de su familia, la víctima acudió al Gaula, que puso en marcha la investigación y estableció las condiciones para realizar el encuentro de manera controlada. FOTO Policía Antioquia.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Una exigencia de $3 millones y amenazas dirigidas contra los hijos menores de edad de una víctima terminaron en un operativo del Gaula Antioquia que dejó una captura y una aprehensión en flagrancia por el delito de extorsión en Donmatías, Norte antioqueño.

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, la persona afectada habría recibido una exigencia económica.

La presión, según la Policía, habría sido ejercida por un hombre que se presentaba como integrante o líder del grupo delincuencial conocido como ‘Los Pachelly’.

Lea más: Asesinaron al comandante de los bomberos de Anorí, en el Nordeste antioqueño: investigan los móviles del crimen

A su vez, las amenazas habrían apuntado directamente contra sus hijos menores de edad, una situación que buscaba aumentar la presión y obligarla a entregar la suma solicitada.

Ante el temor por la seguridad de su familia, la víctima acudió al Gaula, que puso en marcha la investigación y estableció las condiciones para realizar el encuentro de manera controlada.

La entrega controlada terminó en captura y aprehensión

El procedimiento fue preparado por los investigadores con participación de la víctima. La estrategia permitió que la entrega del dinero se realizara bajo vigilancia de las autoridades y que, en ese momento, se concretara la captura de un adulto y la aprehensión de un menor de edad, ambos vinculados preliminarmente con la exigencia extorsiva.

Durante la intervención también fueron incautados dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades.

La Policía señaló que este tipo de procedimientos permiten avanzar en la identificación de las personas que estarían detrás de las extorsiones y, al mismo tiempo, proteger a las víctimas durante el proceso investigativo.

“Con esta captura, la Policía Nacional afecta las rentas ilícitas de esta estructura criminal y fortalece las acciones contra la extorsión en el Norte del departamento de Antioquia”, dijo el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

Aunque el operativo permitió materializar la captura y la aprehensión, será la autoridad judicial la que determine la responsabilidad de los implicados y las consecuencias jurídicas que haya a lugar.

El caso también deja bajo investigación el papel que habrían desempeñado los teléfonos incautados y si existían otras personas involucradas en las amenazas o en la exigencia del dinero.

Gaula pide denunciar antes de entregar el dinero

La Policía Nacional aprovechó el procedimiento para reiterar a los ciudadanos que una exigencia económica acompañada de amenazas debe ser denunciada de inmediato y no enfrentarse de manera individual.

Para estos casos está habilitada la línea 165 del Gaula, donde las víctimas pueden recibir orientación y acompañamiento para activar los mecanismos de investigación.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con la víctima de extorsión en Donmatías?
Una persona denunció ante el Gaula una exigencia de $3 millones, acompañada de amenazas contra sus hijos menores de edad. La denuncia permitió poner en marcha una investigación que terminó con un operativo durante una entrega controlada del dinero.
¿Amenazaron a los hijos de la víctima de extorsión en Donmatías?
Sí. De acuerdo con la denuncia y la información recopilada durante la investigación, las amenazas habrían estado dirigidas contra los hijos menores de edad de la víctima, con el propósito de aumentar la presión para que entregara el dinero exigido.
¿Quiénes fueron capturados por la extorsión en Donmatías?
El operativo dejó la captura de un adulto y la aprehensión de un menor de edad, quienes fueron vinculados preliminarmente con la exigencia extorsiva. La responsabilidad de los implicados deberá ser determinada por las autoridades judiciales.
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