La Ley 1774 se expidió en Colombia en 2016 para establecer en su artículo primero que los animales son seres sintientes y no cosas y que deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor, especialmente el que es causado directa o indirectamente por los seres humanos.

El gato, de colores blanco y negro, fue rescatado, pero tiene algunas heridas que el hombre dejó en su cara. Su salud no está en riesgo y ya se está reponiendo de los daños que el hombre de 35 años le propinó.

Por lo que, actos de violencia y maltrato animal son punibles ante la ley. En este artículo se expresa que el trato con los animales debe ser basado en el respeto, la solidaridad, la compasión, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y al abandono.

El tenedor de animales mínimo debe brindarle al animal agua y comida, garantizar que no sufran malestar físico ni dolor, que no tengan enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo o estrés y que tengan un espacio para desarrollar sus conductas naturales.