Capturados cuatro señalados de lavar 53.000 millones a la banda La Terraza

En su pronunciamiento del 15 de agosto, el consorcio CCCI informó que la última prórroga del contrato de construcción iba hasta el 31 de diciembre de 2020, “fecha en la cual culminarían nuestras obligaciones contractuales”. Por eso, luego de la reclamación y la citación a conciliar, la continuidad del contrato se puso en vilo. El gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, aseguró el pasado 27 de noviembre en el Concejo que el futuro del proyecto Hidroituango no estaba en riesgo e indicó que el contrato con el consorcio se ampliaría hasta diciembre de 2021. Rendón precisó que aún no había nada firmado, pero dijo que “el ambiente va en esa dirección”. El alcalde Quintero, en diálogo con este diario, dijo que los contratistas tienen compromisos de terminar las obras pero, “sí eventualmente por alguna razón alguno se sale, EPM tiene un plan de continuidad que permite evitar que esto se convierta en retrasos (...) EPM no tiene ningún interés en hacer cambios, a menos de que un contratista decida irse”.