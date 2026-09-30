Capturan en El Oriente antioqueño a mujer buscada por corte de Florida: ¿por qué la requieren?

La Séptima División del Ejército dio detalles de la captura en una mansión del Oriente antioqueño de una mujer requerida por las autoridades de Estados Unidos.
Según trascendió, la mujer fue detenida al interior de una parcelación –al parecer en el municipio de El Retiro– durante un operativo realizado por miembros del Gaula Militar de la 4° Brigada, del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 7 y agentes del CTI de la Fiscalía.
La detenida es requerida por una corte del Distrito Medio de Florida dentro de un proceso por el presunto delito de concierto para cometer fraude electrónico. En Colombia también es investigada por su posible participación en delitos como concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios.