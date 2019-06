Carril de metroplús en la Oriental, contra el reloj

Al proyecto ya le han aprobado tres de las licencias que requiere para ejecutarse. Las estaciones Barrio Colón, La Playa y San José son las que cuentan con el aval.

Sin embargo, las de Sandiego y Catedral aún no han sido entregadas, y hasta que esto no ocurra no podrá hacerse oficial la adjudicación del contrato con el Consorcio Metroplús-Oriental 2019 y, por lo tanto, iniciar con su ejecución.

La Curaduría Cuarta de Medellín es la encargada de emitir las autorizaciones faltantes, y en Metroplús esperan que, por tardar, las reciban la próxima semana.