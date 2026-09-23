Carro en el que secuestraron al ingeniero Andrés Camilo fue hallado en lote invadido del Hospital Mental de Antioquia

Una camioneta de estacas, que fue referenciada como la utilizada para transportar al ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes tras su secuestro, fue incautada este martes en un parqueadero de Bello, norte del Valle de Aburrá. El predio donde estaba pertenece al Hospital Mental de Antioquia y habría sido invadido por la banda El Mesa en 2021 para construcciones irregulares. El hallazgo del automotor se hizo en el espacio ubicado en la calle 37 con la carrera 58B, en el barrio Santa Ana, de este municipio del norte del Valle de Aburrá. Así lo confirmó el abogado Miguel Ángel del Río Malo, quien cuestionó: “Por qué razón el vehículo donde secuestraron y luego asesinaron al ingeniero Andrés Camilo Peláez apareció escondido en un lote que pertenece al Hospital Mental de Antioquia (Homo), adscrito a dicha Gobernación”.

Se trata de una camioneta Mazda B2600, color verde arrecife, modelo 1997 y de placas PEL 897, la cual está matriculada en Pereira, Risaralda. Según este documento, pertenecería desde 2002 a un hombre que cuenta con antecedentes por los delitos de abuso de confianza y porte ilegal de armas de fuego. Tras la incautación, vecinos de esta zona de invasión señalaron que la camioneta estaría estacionada en este parqueadero desde inicios de 2023, casi un año después de haberse presentado la desaparición del ingeniero forestal. La última vez que se le sacó un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) fue para la vigencia 2023-2024, venciéndose el mismo el 20 de junio de 2024. La última revisión técnico-mecánica que se le efectuó fue el 17 de enero de 2022 y se venció un año después. Además, tiene una orden de embargo de la Secretaría de Hacienda de Pereira desde el 14 de julio de 2009. Este vehículo sería el que manejó Weimar Alexánder Castillo, alias 300, durante los recorridos que se hicieron con Andrés Camilo tras ser secuestrado en la madrugada del lunes 3 de abril de 2022, en los alrededores del parque principal de San Andrés de Cuerquia. Entérese: Después de sacarlo de una fosa, criminales habrían tirado a un río al ingeniero Andrés Camilo En este automotor habría sido llevado a una finca donde lo tuvieron retenido unas horas, luego a la vivienda donde lo habrían torturado y agredido, para finalmente ser trasladado a un lote en la vereda Guayabal, donde lo enterraron en una fosa, a pocos metros del río San Andrés. Habría sido desenterrado este año y lanzado al afluente.

El vehículo ya quedó a disposición de las autoridades, luego de un operativo realizado conjuntamente por el Gaula Militar y el CTI de la Fiscalía y este será usado como prueba clave para esclarecer todo lo ocurrido con este contratista de Hidroituango. En cuanto al lote donde encontraron esta camioneta, desde la Gobernación de Antioquia señalaron que si bien pertenece a esta institución departamental, al haber estado baldío durante décadas, este fue invadido en 2021. Allí se construyeron, casas, edificios y establecimientos comerciales.

Queda ubicado entre los sectores Los Puertos y San Simón, en este municipio del norte metropolitano, y desde la administración departamental nunca se le dio una destinación. Le puede interesar: Fiscalía señaló a alias 300 de manejar la camioneta en la que desapareció el ingeniero Andrés Camilo Peláez Según fuentes judiciales, esto habría sido aprovechado por integrantes de este grupo delincuencial para incentivar la construcción ilegal de viviendas, proceso que comenzó en 2021. Aunque desde octubre de 2022 hay una disputa legal, hasta el momento los invasores siguen firmes en este espacio. Para finales del año pasado, luego de una querella, la Gobernación de Antioquia asumió la situación con esta invasión y se está haciendo toda la labor legal y contractual para proceder con el desalojo correspondiente.

Dentro del proceso de desaparición del ingeniero Andrés Camilo, además de alias 300 se encuentran tras las rejas Juan Diego Echavarría Arango (Se lo Juro), Brayan Andrei Palacio Arango (El Cabo), Juan Fernando Tobón Correa (El Paisa) y Willinton Ortiz Muñoz (Willy). Todos ellos habrían participado activamente en la desaparición de este profesional, hecho que estaría relacionado con la pérdida de 10 millones de pesos por parte de los miembros de esta estructura, producto de la venta de estupefacientes. Con este rapto, los delincuentes pretenderían recuperar el dinero perdido. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: