Después de sacarlo de una fosa, criminales habrían tirado a un río al ingeniero Andrés Camilo

En las aguas del río San Andrés habría terminado el cuerpo del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, quien se encuentra desaparecido desde el 3 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño. Así lo tendría establecido la Fiscalía, en el marco de las investigaciones para esclarecer el crimen de este profesional a manos del grupo delincuencial El Mesa. El proceso de búsqueda de este contratista de Hidroituango habría dado pistas clave sobre los lugares en los que estuvo tras ser presuntamente raptado por integrantes de esta estructura criminal, de acuerdo con una investigación de Noticias Telemedellín.

El abogado Santiago Uribe, uno de los que lleva este proceso, expresó que “por medio de fuentes humanas, la Fiscalía pudo adelantar actos investigativos que permitieran desarrollar los tiempos en cómo ocurrió el secuestro y la desaparición de Andrés Camilo y cuál fue el motivo que diera lugar a que se secuestrara”.

Los sitios clave

El primer sitio referenciado en el marco de la investigación sería el hotel Luz del Norte, ubicado a una cuadra del parque principal de San Andrés de Cuerquia. En este establecimiento se hospedó el ingeniero Andrés Camilo durante los días que se encontraba de labor de trabajo forestal en este municipio. Allí estuvo hasta la tarde-noche del 2 de abril de 2022, cuando salió a recorrer el pueblo, para posteriormente dirigirse a un establecimiento ubicado en el parque principal —segundo sitio referenciado—. Allí se encontró con un conocido, con quien departió hasta entrada la noche. Entérese: Fiscalía señaló a alias 300 de manejar la camioneta en la que desapareció el ingeniero Andrés Camilo Peláez El abogado Uribe explicó que luego de salir del establecimiento comercial se dirigió hacia un sector donde lo habrían citado. “Lo llevaron hasta esa zona y uno de ellos estaba pendiente de su llegada para retenerlo en contra de su voluntad y trasladarlo a una vivienda”. Andrés Camilo se habría encontrado una cuadra atrás de la iglesia principal de este municipio con alias Bolas, algo que ocurrió sobre la 1:30 de la mañana del 3 de abril. En este sitio habría sido interceptado por Weimar Alexánder Castillo, alias 300, y Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa.

Esta sería la fosa donde habría estado sepultado el cuerpo del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes durante tres años. Con el avance de las investigaciones, habría sido extraído y lanzado al río San Andrés. FOTO: CORTESÍA TELEMEDELLÍN

Estas dos personas, al parecer habrían planeado todo el rapto junto con Brayan Andrei Palacio Arango, alias El Cabo, y Willinton Ortiz Muñoz, alias Willy. Todos cuatro se encuentran capturados como parte de la investigación para esclarecer lo sucedido con este ingeniero. En el marco del proceso se pudo establecer que el profesional fue trasladado a una vivienda que habrían alquilado los integrantes del grupo criminal El Mesa, la cual estaba ubicada en la calle 28 con la carrera 28. Es una casa vieja, hecha de tapia y con puertas de madera. Los vecinos del sector nunca se percataron de movimientos extraños dentro de esa casa. “Nosotros nunca supimos nada de lo que pasaba ahí. Solo nos vinimos a enterar que ahí había estado el ingeniero cuando hicieron presencia las autoridades”, dijo una de las residentes de la zona a Noticias Telemedellín.

Dentro de esta propiedad, Andrés Camilo habría estado retenido durante dos días, recibiendo toda clase de agresiones y tortura, a la espera de que pagaran un rescate de $10 millones para su liberación. Sin embargo, el dinero nunca llegó y finalmente el ingeniero se les habría muerto en esta casa. “Como Andrés Camilo no accedió al pago, entonces empezaron a golpearlo y a agredirlo y esa situación podríamos decir que se le salió de control y producto de los golpes y de la tortura que sufrió Andrés Camilo se ocasionó la muerte”, explicó el abogado. Tras esta muerte, en la madrugada de ese 5 de abril los señalados secuestradores lo habrían llevado hasta un puente del río San Andrés, en la vereda Guayabal, a un kilómetro de distancia de la propiedad donde presuntamente estuvo retenido.

Dentro de esta casa, detrás de la iglesia principal de San Andrés de Cuerquia, habría estado secuestrado el ingeniero. Allí habría sido torturado y asesinado. FOTO: CORTESÍA TELEMEDELLÍN

Este sería el cuarto punto clave dentro de esta investigación, ya que en una de sus orillas habrían sido sepultados sus despojos mortales, en una fosa común de 1,70 metros de profundidad. En este punto dejaron los restos durante cerca de tres años, hasta comienzos de este 2026.

Luego de que fueran absueltos José Fernando Chavarría Ramírez, alias Huevito, y Juan Fernando Tapias Guzmán, alias Juancito, primeros señalados de cometer esta desaparición, los integrantes de este grupo armado habrían extraído el cuerpo de esta fosa y posteriormente lo lanzaron al afluente para desaparecer cualquier evidencia.

Secuestrado por una plata perdida

Lo que habría llevado a los cuatro integrantes de este grupo delincuencial a secuestrar al ingeniero Andrés Camilo sería obtener recursos de este ilícito para recuperar el dinero perdido de la venta de unos estupefacientes en este municipio. Le puede interesar: Imputarán a otro implicado en desaparición de ingeniero en San Andrés de Cuerquia, ¿quién es? “Los motivos fue el descuadre del dinero de una plaza de vicio que manejaban estas personas y con la idea de organizar estas cuentas, secuestraron a Andrés Camilo para quitarle el dinero y recuperarse de esta pérdida”, explicó el abogado Uribe. Se estima que el monto que pretenderían recuperar los criminales serían los $10 millones que estarían pidiendo por su liberación y así evitar problemas con los máximos cabecillas de esta organización criminal, que tiene sus raíces en Bello pero que se ha expandido al Norte, Oriente y Suroeste antioqueño.

Los cuatro procesados por este secuestro se encuentran detenidos, a la espera del avance de las audiencias, ya que ninguno de ellos se allanó a los cargos imputados por desaparición forzada agravada. Sin embargo, su colaboración sería clave para tener mayores pistas sobre lo que ocurrió con este ingeniero forestal. Se espera que en los próximos días se produzca una quinta detención vinculada con la desaparición de Andrés Camilo hace 1.626 días. Mientras tanto, las autoridades siguen buscando evidencias en la corriente del río San Andrés —el cual desemboca en el río Cauca, antes de Hidroituango—, a la espera de alguna información que permita encontrar a Andrés Camilo. “Esperamos como representante de las víctimas encontrar a Andrés Camilo y darle un parte de tranquilidad a doña Claudia (Yepes, mamá) y a su familia”, dijo el abogado Uribe.

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