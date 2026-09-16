Después de sacarlo de una fosa, criminales habrían tirado a un río al ingeniero Andrés Camilo

En las aguas del río San Andrés habría terminado el cuerpo del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, quien se encuentra desaparecido desde el 3 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, Norte antioqueño. Así lo tendría establecido la Fiscalía, en el marco de las investigaciones para esclarecer el crimen de este profesional a manos del grupo delincuencial El Mesa.
El proceso de búsqueda de este contratista de Hidroituango habría dado pistas clave sobre los lugares en los que estuvo tras ser presuntamente raptado por integrantes de esta estructura criminal, de acuerdo con una investigación de Noticias Telemedellín.