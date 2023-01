Ha sido un camino espinoso, de casi 20 años. Las caídas, dice Luz desde la sala de su casa en Castilla, antes de viajar a San José, no han sido pocas. Lleva 6.999 días buscando a su esposo, al hombre que estaba dispuesto a renunciar a sus sueños para que ella, una vez casados, no abandonara los suyos. El cansancio por la búsqueda la arrinconó más de una vez, pero la esperanza la contuvo; retoñó incluso cuando en su vida ya hacía camino otro amor.

Ahora está sentada, a 1.023 kilómetros de casa. Recuerda, en silencio, previo a que sus abogados comiencen con el interrogatorio de defensa, cada detalle: Arles Edisson Guzmán Medina, el hombre con el que se casó cuando ella alcanzaba apenas los 19 años, desapareció el 30 de noviembre de 2002. Estaban en el asadero del que vivían, en la comuna 13, y 43 días antes había tenido lugar la Operación Orión. Tres hombres se llevaron a su esposo. No lo olvida: que en una hora, madrecita, se lo devolvían, le dijeron. Pero no lo hicieron.

En Colombia hay decenas de mujeres y buscadores de desaparecidos expectantes por las declaraciones de Luz. Lo que transcurre en San José es una audiencia en la que la Corte escuchará su versión, luego la del Estado colombiano y finalmente el informe de una perita que conoce a fondo el proceso. El 18 de enero el órgano sintetizó la diligencia a través de un comunicado: Caso Guzmán Medina vs. Colombia: “Se refiere a la desaparición forzada de Arles Edisson (...). La Comisión recalcó la existencia de un vínculo entre grupos de paramilitares y la fuerza pública, así como la vinculación de la Fiscalía y agentes estatales”.

El Estado, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no abrió a tiempo la investigación de oficio por esta desaparición. Y, según la defensa de Luz, tampoco cumplió con las recomendaciones de reparación que hizo este órgano. Por eso tiene lugar la audiencia en la Corte, porque es la máxima instancia cuando las internas no operan. El resultado, que podría tardar incluso un año, es de alcance individual, pero podría impactar colectivamente. Sería un precedente para las víctimas, para el país. “Estoy ansiosa. Quiero que llegue rápido ese día. Para mí, y me imagino que para muchas otras, es esperanzador. Es el primer caso, de tantos que hay, en llegar a la Corte”, dice ella cuatro días antes de partir a Costa Rica.