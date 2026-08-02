Cayó en Caucasia presunto asesino de estudiante de la UdeA Gabriel Arenas

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la captura de Diego Esteban Raigoza Osorio, presunto responsable del asesinato de Gabriel Arenas, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad de Antioquia. Este lamentable hecho ocurrió en abril de este año en Caucasia.
A principios de mayo, EL COLOMBIANO confirmó que su cadáver presentaba surcos de presión en el cuello y las manos, lo que indicaría que lo estrangularon.
Rendón recordó que la Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables. Y agregó que el sujeto estaría involucrado en otro presunto hecho delictivo.