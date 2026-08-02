Cayó en Caucasia presunto asesino de estudiante de la UdeA Gabriel Arenas

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la captura de Diego Esteban Raigoza Osorio, presunto responsable del asesinato de Gabriel Arenas, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad de Antioquia. Este lamentable hecho ocurrió en abril de este año en Caucasia. A principios de mayo, EL COLOMBIANO confirmó que su cadáver presentaba surcos de presión en el cuello y las manos, lo que indicaría que lo estrangularon. Rendón recordó que la Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables. Y agregó que el sujeto estaría involucrado en otro presunto hecho delictivo.

“Según información de las autoridades, este sujeto, presuntamente, también habría participado en el asesinato de una mujer de la tercera edad al interior de una residencia en el barrio Pueblo Nuevo de Caucasia”. Finalmente, Rendón envió un mensaje para que se haga justicia. “Confiamos en que la justicia actúe con toda contundencia y que los responsables paguen. A la familia de Gabriel y a sus amigos les expresamos nuestra solidaridad”.

¿Cómo fue la búsqueda y las hipótesis de la desaparición?

Gabriel Arenas fue reportado como desaparecido el 30 de abril, luego de viajar desde Medellín hasta Caucasia, municipio del Bajo Cauca donde vivía su familia. Durante varios días, allegados y autoridades difundieron su fotografía y reconstruyeron sus últimos movimientos. Fue visto por última vez en su motocicleta en ese municipio, lo que activó operativos de rastreo y revisión de cámaras de seguridad. El lunes 4 de mayo circularon versiones sobre el hallazgo de una motocicleta que coincidiría con la de Gabriel en la variante nueva hacia la Costa. Sin embargo, horas después la familia desmintió publicly esa información y pidió no difundir rumores. “Les pido, con todo el respeto y desde el dolor que estamos viviendo, que no compartan información falsa”, expresó un familiar cercano.

Sobre las circunstancias de su desaparición existieron tres versiones. La primera indica que esa noche salió de su casa hacia el sitio donde acostumbraba dejar parqueada su motocicleta; como el lugar estaba cerrado, regresó a su residencia y dijo que iría a buscar otro sitio para guardar el vehículo. No volvió a ser visto. La segunda, sostenida por familiares, señala que el 1 de mayo alguien llamó a la familia a decir que tenían la moto y pedían dinero por su rescate; la familia habría consignado la suma sin que les devolvieran el vehículo. La tercera indica que Gabriel llamó a su mamá en la madrugada del viernes para pedirle dinero con el que, según dijo, debía pagar una deuda. En medio de las labores de búsqueda fue hallada una motocicleta incinerada que inicialmente se creyó pertenecía al estudiante, pero los bomberos descartaron que fuera el mismo vehículo. La subregión del Bajo Cauca, donde se presentó el crimen, enfrenta complejas condiciones de orden público, lo que dificultó las labores de búsqueda. Le puede interesar: Así murió el estudiante de la U. de A. que había desaparecido en Caucasia

¿Cómo hallaron el cuerpo del estudiante de la Universidad de Antioquia?

El 5 de mayo, las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en el caño El Silencio, en el barrio Pueblo Nuevo, hacia las 6:20 de la tarde. Estaba tapado con una sábana verde. Tras análisis forenses, concluyeron que era el cuerpo de Arenas, aunque desde las primeras inspecciones, integrantes de la familia reconocieron que el cuerpo tenía las mismas características de Gabriel y que la ropa era la misma con la que lo habían visto por última vez vivo, incluyendo una camiseta negra. Según el alcalde del municipio, Jhoan Oderis Montes, la confirmación se dio a través de un análisis de sus huellas dactilares. “Lamentamos profundamente esta noticia que enluta a nuestro municipio y enviamos un abrazo de fortaleza a sus familiares”, agregó el mandatario en su momento. Familiares y conocidos lo describen como un joven dedicado a sus estudios, sin antecedentes judiciales ni vínculos con actividades ilegales. Su muerte generó conmoción en la comunidad universitaria y en el departamento, donde se ha reclamado justicia y mayor seguridad en territorios afectados por grupos armados. La captura de este presunto asesino parece un paso más para que haya justicia. Bloque de Preguntas Frecuentes