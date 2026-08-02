A sus 80 años, Lula confirma que buscará un cuarto mandato como presidente de Brasil

A los 80 años, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se declaró este domingo, 2 de agosto, “muy entero” al oficializar su candidatura a un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre, sobre las que se cierne la sombra de Donald Trump.
Lula fue proclamado candidato durante una convención de su Partido de los Trabajadores (PT) en Sao Paulo, corazón económico de la primera potencia latinoamericana: “Quiero luchar contra la vejez, (...) no quiero andar arrastrando las piernas”, dijo frente a unos tres mil seguidores que entonaron la canción: “Lula, guerrero del pueblo brasileño”, alzaron carteles con inscripciones como “Brasil no se entrega” y desplegaron una gran bandera nacional.
Entérese: Flávio Bolsonaro salta al ring electoral y abre la batalla contra Lula en Brasil