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Medicina Legal confirmó que restos hallados en Cali sí son de la bebé de María Camila Potosí

Luego de los análisis realizados por los expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las autoridades confirmaron que los restos corresponden a la bebé de ocho meses de gestación.

  • Según fuentes de la Policía, el cuerpo sin vida de la bebé de apenas ocho meses de gestación habría sido encontrado luego de haber sido extraído del cuerpo de la joven víctima tras el feminicidio en Cali. FOTO: Tomada de redes sociales
    Según fuentes de la Policía, el cuerpo sin vida de la bebé de apenas ocho meses de gestación habría sido encontrado luego de haber sido extraído del cuerpo de la joven víctima tras el feminicidio en Cali. FOTO: Tomada de redes sociales
  • Desaparecida el 16 de julio tras abordar una motocicleta, la joven de 21 años fue brutalmente asesinada y despojada de la bebé que esperaba. FOTO: Tomada de redes sociales y captura de video
    Desaparecida el 16 de julio tras abordar una motocicleta, la joven de 21 años fue brutalmente asesinada y despojada de la bebé que esperaba. FOTO: Tomada de redes sociales y captura de video
  • María Camila Potosí Gómez celebrando junto a su pareja el “babyshower” de su bebé Alahia. FOTO: Tomada de redes sociales
    María Camila Potosí Gómez celebrando junto a su pareja el “babyshower” de su bebé Alahia. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este viernes 31 de julio que los restos biológicos de una bebé de ocho meses de gestación, hallados en zona boscosa de Cali, corresponden a la hija de María Camila Potosí, la joven de 21 años asesinada en la capital del Valle del Cauca y a quien sus allegados planeaban bautizar como Alahia.

La información fue ratificada públicamente por la Personería Distrital de Cali. “La Personería Distrital de Santiago de Cali lamenta profundamente la confirmación realizada por Medicina Legal de que el cuerpo hallado corresponde a la bebé Alahia, hija de María Camila Potosí”, informó el Ministerio Público.

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Y es que luego de que las autoridades realizaran los análisis científicos precisos para establecer plenamente la identidad de los restos encontrados este jueves 30 de julio en una zona boscosa de la capital del Valle -cerca del lugar donde anteriormente habían hallado el cuerpo sin vida de María Camila-, confirmaron que sí era la bebé.

Las autoridades pudieron dar con esa ubicación luego de rastrear diferentes videos de cámaras de seguridad y testimonios que permitieron dar con la zona y el punto exacto del hallazgo. La joven de 21 años fue hallada muerta en zona rural de La Buitrera, en Cali, y, sin el bebé en su interior, el pasado lunes 20 de julio.

El engaño y la desaparición

El caso, calificado por las autoridades locales como uno de los hechos de violencia de género más aberrantes registrados en la ciudad, comenzó a gestarse cuando una mujer identificada como Yulieth se acercó a María Camila Potosí.

Según las investigaciones, la mujer se ganó la confianza de la víctima asegurándole que también se encontraba en estado de gestación, a pesar de que su expareja declaró posteriormente que ella ya había simulado embarazos en el pasado.

María Camila Potosí contaba con ocho meses de embarazo y tenía proyectado el nacimiento de su primera hija para las primeras semanas de agosto. La última vez que se le vio con vida fue el pasado 16 de julio, en compañía de Yulieth, quien la transportó en una motocicleta por los barrios Polvorines y Meléndez, situados en la comuna 18 de la ladera suroccidental de Cali.

Desaparecida el 16 de julio tras abordar una motocicleta, la joven de 21 años fue brutalmente asesinada y despojada de la bebé que esperaba. FOTO: Tomada de redes sociales y captura de video
Desaparecida el 16 de julio tras abordar una motocicleta, la joven de 21 años fue brutalmente asesinada y despojada de la bebé que esperaba. FOTO: Tomada de redes sociales y captura de video

Entérese: Así le siguieron el rastro a los cinco señalados por el crimen de María Camila Potosí para capturarlos

Cuatro días después de su desaparición, el 20 de julio, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de la joven a orillas del río Meléndez, precisamente a la altura del kilómetro 3 del corregimiento de La Buitrera. En el sitio de la inspección técnica se constató que a la víctima le habían extraído a la bebé del vientre.

Posterior a este hallazgo, los restos de la menor fueron ubicados en la zona boscosa aledaña al lugar del crimen y, tras cotejar los análisis, Medicina Legal confirmó este viernes 30 de julio por medio de la Personería Distrital que sí eran de la bebé que se llamaría Alahia.

La captura de los presuntos responsables, entre ellos Yulieth

Tras diez días de investigaciones articuladas, la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía General de la Nación reportaron este 30 de julio la captura de Yulieth, señalada como la principal sospechosa por ser la última persona que tuvo contacto con la víctima.

En el mismo operativo judicial se concretó la detención de otros cuatro hombres, quienes presuntamente integran la estructura delincuencial denominada ‘Los Santa’, organización dedicada al homicidio y al microtráfico en la comuna 18 de Cali.

La Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional y unidades de la Sijin, ejecutó las órdenes de captura mediante diligencias de allanamiento y registro realizadas en Cali y Tuluá, como parte de la investigación para esclarecer el crimen. Los detenidos serán presentados ante jueces de control de garantías para el proceso de judicialización.

María Camila Potosí Gómez celebrando junto a su pareja el “babyshower” de su bebé Alahia. FOTO: Tomada de redes sociales
María Camila Potosí Gómez celebrando junto a su pareja el “babyshower” de su bebé Alahia. FOTO: Tomada de redes sociales

Durante los operativos, las autoridades incautaron teléfonos celulares y dos motocicletas. Entre los vehículos se encuentra la motocicleta que aparece en las grabaciones de cámaras de seguridad obtenidas durante la investigación, elemento que hará parte del material probatorio dentro del proceso.

También le puede interesar: Atención: Autoridades habrían encontrado muerta a la bebé de María Camila Potosí

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son los capturados por el asesinato de María Camila Potosí?
Los presuntos responsables capturados son una mujer identificada como Yulieth, señalada como la principal sospechosa, y cuatro hombres que pertenecerían a la banda delincuencial ‘los Santa’, una estructura dedicada al homicidio y al microtráfico en la comuna 18 de Cali.
¿Dónde fueron encontrados el cuerpo de María Camila Potosí y los restos de su bebé?
El cuerpo de la joven fue hallado a orillas del río Meléndez, a la altura del kilómetro 3 del corregimiento de La Buitrera, mientras que los restos biológicos de la bebé fueron localizados posteriormente en una zona boscosa aledaña al mismo sector de la ladera de Cali.
¿En qué fechas ocurrieron la desaparición, el hallazgo del cuerpo y las capturas?
María Camila Potosí fue vista por última vez el 16 de julio, su cuerpo fue hallado el 20 de julio y la captura de los cinco presuntos implicados fue informada por la Policía y la Fiscalía el 30 de julio.
¿Cómo se logró la identificación confirmada de la bebé hallada en La Buitrera?
La identificación se confirmó mediante los peritajes técnicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que analizó los restos biológicos hallados en la zona boscosa y notificó formalmente el resultado a la Personería Distrital de Cali.
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