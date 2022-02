Los 1.680 estudiantes de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, de Copacabana, llevan cinco meses sin colegio por cuenta de los azares de la naturaleza y, en parte, por la falta de acciones de las autoridades competentes. El pasado 11 de octubre un talud de 9.000 metros cúbicos de tierra bloqueó la doble calzada Bello – Hatillo y se llevó también parte de la vía de acceso a la emblemática institución, reconocida como la número uno pública del departamento, lo que obligó a su evacuación y ha generado estragos económicos y educativos en los alumnos.

Desde ese día los 1.800 miembros de la sede (entre estudiantes, profesores y directivos) tuvieron que ver clases virtuales y, desde el pasado 17 de enero, fueron reubicados en otras tres instituciones del sector.

El cambio ha sido brusco para los estudiantes, según denuncian los padres de familia. La administración municipal indicó que 200 estudiantes se retiraron, cifra que podría crecer si la situación no se soluciona, confirmó María Isabel García, madre de un estudiante de séptimo: “Mi niño me dijo que si todo este año sigue así, quería cambiarse de colegio. Yo lo he pensado, pero quiero apoyar a la Normal porque es muy buena”.

En el caso de García, la decisión podría basarse en el incremento del costo de transporte —para ella pasó de $90.000 a $190.000 mensuales— y el estado anímico del joven, quien se queja constantemente. Esto, sin contar que algunos alumnos pasaron a recibir clases en la tarde y no les queda tiempo para actividades extraclase o deportivas.