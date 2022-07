El cruce de mensajes en un chat interno que manejan los diputados dejó en evidencia que varias cabezas de las bancadas liberal y conservadora, dos piedras fundamentales en la mayoría labrada por Gaviria, no están dispuestas a comprarle su enfrentamiento con el quinterismo.

Desde la misma sesión en la que se discutió el pronunciamiento, la mayor ola de inconformidad se generó en las bancadas liberal y conservadora, en las que si bien se apoyaba que la Asamblea participara del empalme con el gobierno entrante, no cayó bien la expresión de apoyo directo al gobernador.

“Desconozco, no autorizo grupo de supuesto empalme con el departamento de Antioquia. Me atengo a la conversación con Gustavo Petro donde acordamos relación directa”, expresó Gaviria el 5 de julio.

Para ambos sectores, según coincidieron varios diputados consultados, la comunicación debió haber sido firmada por los 26 diputados y no haber tomado partido en la disputa del gobernador con el quinterismo.

En contraste, desde la bancada del Centro Democrático, no cayó bien que el bloque de gobierno no saliera en pleno a defender al gobernador.

Durante la jornada de ayer, otra reacción que generó el enfrentamiento se produjo de la mano de varios alcaldes del Suroeste antioqueño, quienes hasta altas horas de la noche preparaban un pronunciamiento en respaldo del gobernador, en el que anunciarían su ausencia para una reunión convocada por el comité mañana.

Volviendo a la Asamblea, aunque hasta ahora ese choque no ha trascendido a más diferencias, desde ambas orillas políticos se ve con recelo que no haya unidad frente al tema. Mientras para el uribismo y otras bancadas la corporación debe ejercer un control más estricto a la Alcaldía de Medellín, los liberales y los conservadores cuestionan que sean obligados a tomar una postura con la que no se sienten cómodos.

En el caso de estos dos últimos grupos, cabe recordar que la dirección nacional de ambos partidos se muestra más cercana al gobierno Petro, tal como quedó en evidencia con la reunión con el senador conservador Carlos Trujillo (hoy presidente del Partido), y con el expresidente liberal César Gaviria.

Así las cosas, al menos en el choque entre el gobernador Gaviria y el comité de empalme, los papeles parecieran haberse invertido, ya que mientras los partidos que ayudaron a elegirlo en 2019 se muestran reacios a sumarse al enfrentamiento, el uribismo, su contendor directo en la campaña, cierra filas para respaldarlo.

En el aire, plantearon varios diputados consultados, queda también la sensación de que los cálculos de las bancadas ya están puestos en la pelea por el poder local en 2023, en la que todas las orillas políticas ya están moviendo sus fichas.