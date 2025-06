Gobierno presume la “paz total” pero las mesas tienen pocos avances

Dos procesos todavía no superan la fase de acercamientos exploratorios y no han consolidado ceses al fuego, pese a que ya tienen voceros definidos: con el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Hay otras dos que no están suspendidas, pero las diferencias entre los actores han llegado a tal punto que su avance actual es casi nulo, por lo que están inactivas: la mesa con la Segunda Marquetalia, tras la fractura de su coalición y la partida de los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico; y la mesa con las bandas de Buenaventura, en crisis desde que “los Espartanos” abandonaron las conversaciones.

Las conversaciones con los grupos armados son la principal estrategia de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, pero a la fecha no han logrado consolidar la “paz total” que les prometió a sus electores.

Estos pobres resultados en materia de seguridad tienen en entredicho la conveniencia del proyecto de “paz total”. El presidente Petro ha estrechado las manos en tarimas y se ha abrazado en ruedas de prensa con distintos voceros de las guerrillas, los paramilitares y las bandas, sin que la criminalidad disminuya en el país, lo que provoca cuestionamientos sobre si estas mesas de paz persiguen en realidad fines políticos y electorales, por encima de los asuntos de paz y convivencia.

El senador Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador del Gobierno en los diálogos de La Habana con las Farc (2012-16), se pronunció sobre el tema, refiriéndose al evento público del 21 de junio en Medellín, en el que Petro y su gabinete compartieron escenario con jefes de las bandas del Valle de Aburrá inmersos en el proceso de paz.

“Pertinente recuerdo en relación con los criminales en la tarima de la Alpujarra: iniciando su período, el gobierno presentó un proyecto de ley de sometimiento. Muy pronto lo dejó morir. Y nunca volvió a tocar el tema. Es grave que continúen negociaciones con criminales no políticos sin marco jurídico y sin que sepamos cuál es el puerto de llegada. Grave también ese acto ostentoso que amenaza a las autoridades locales, la fiscalía, la justicia, las fuerzas armadas. Una cosa es desmovilizar. Otra el exhibicionismo sin compromiso serio de dejar de delinquir. Grave el ‘tarimazo’”, trinó.

A la escasa claridad en el norte de las conversaciones, se suman las constantes quejas de varias organizaciones participantes en las mesas sobre la supuesta falta de rigor del consejero comisionado de paz, Otty Patiño, a quien señalan de estar muy ausente. Así lo han expresando tanto las bandas del Aburrá como los exjefes paramilitares.

Desde mayo rondan los rumores de su supuesta salida del cargo, lo que añade ruido a las conversaciones, y la oposición en el Congreso está pidiendo su salida.

En los últimos 60 días ha pedido dos incapacidades médicas, que en plena crisis de orden público no han caído bien en las negociaciones.

Otro de los obstáculos que tienen las mesas, en particular aquellas con grupos de carácter no político, es que todavía no existe un marco jurídico que permita su desmovilización colectiva, es decir, hay cinco procesos en el limbo.

EL COLOMBIANO conversó con el senador Ariel Ávila, quien fue ponente de esa ley de sometimiento de bandas en 2023, la cual terminó hundida en el Congreso y no ha sido presentada de nuevo por el Gobierno.

Ante la pregunta de si ve alguna posibilidad de que sea presentada este año o el próximo, respondió: “Ninguna, más fácil que usted y yo tumbemos la luna de una pedrada a que pase una cosa de esas”.

Y frente al futuro de dichas mesas con los grupos de crimen organizado, estimó que “el Gobierno tiene que sincerarse con esta gente, y esa gente sincerarse a sí mismos, y preguntarles si quieren un mecanismo semicolectivo (usando el principio de oportunidad individual que hoy tiene la ley ordinaria), y el que no quiera, pues levantar la mesa. La mayoría de esas mesas no va para ningún lado”.