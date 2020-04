Coctel amargo para los realizadores de eventos

En los salones de eventos ya no se escucha el choque de las copas para celebrar los nuevos esposos. No giran los vestidos de las quinceañeras y no suena el vals ni el repicar de los tacones. El aislamiento social obligatorio ha eliminado, al menos parcialmente, el sonido de las risas de los familiares que celebran algún acontecer importante en las casas de banquetes del país.

Durante el tiempo que ha pasado, y el que falta por pasar, habrá un sinnúmero de invitaciones que se quedarán guardadas o que incluso no alcanzarán a llegar. Solo por mencionar un ejemplo, entre el primero de enero y el 31 de marzo de 2019, se registraron 11.670 matrimonios en Colombia, según datos de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Paralelo a esos matrimonios, quinces y bautizos que se dejaron de festejar están todos los pequeños empresarios y empleados que se encargaban de que esas celebraciones fueran tal como las habían soñado los anfitriones.

Solo basta con mencionar fotógrafos, cocineros, DJ, pasteleros, decoradores, asesores de imagen, meseros y alquileres de vestido para dimensionar la cantidad de personas que se quedaron sin qué hacer y sin cómo reinventarse por la particularidad de su negocio.

“Porque aquí no hay como volvernos a inventar. Las fiestas simplemente se dejaron de celebrar y no podemos teletrabajar o hacer envíos de cosas”, cuenta Alexandra Giraldo, vocera de la Asociación de Eventos en Antioquia, mientras menciona con desesperanza el anuncio del presidente, Iván Duque, cuando se refirió a otros posibles 18 meses sin celebraciones sociales.

“Es un panorama difícil —dice— nosotros fuimos los primeros en cerrar y de los últimos que vamos a poder abrir”, añade. Aunque no hay cifras concretas de cuántas personas dependen de esta actividad, Giraldo menciona, gracias a las bases de datos que han ido solidificando, que 1.200 microempresas en el departamento se dedican a este negocio.